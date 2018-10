"Del primero al último, me han demostrado que están ahí", Monteagudo

Era a terceira vez na historia do clube que o CD Lugo se cruzaba cun primeira. E non decepcionou. Tablas no marcador do Anxo Carro fronte a un Levante UD que ven de gañarlle no Bernabeu nada menos que ó Real Madrid. 90 minutos cun xogo rápido, de ocasións para ambos equipos e nos que se puido ver a un Lugo máis vertical, cunha maior profundidade nos seus pases e facendo dano na área contraria. Algo que xa anunciaba o novo míster, Alberto Monteagudo, na súa presentación oficial: "Quiero a un Lugo más vertical y que haga daño". Insistía que había mimbres no vestiario e o certo é que onte quedou demostrado.

Dende que comezou a rodar o balón polo céspede, os locais non deixaban de buscarlle ás cóxegas ao conxunto valenciano. O partido púxoselles de cara ós albivermellos no minuto dez cun gol de Cristian Herrera, tras un rechace ó disparo de Campillo. Tocáballe facer os deberes ós de López. No minuto 30 comezaron a entrar no partido, as ocasións para ambos comenzaban a sucederse, pero os pupilos de Monteagudo souberon manter a calma e defender o resultado.

Na segunda parte os valencianos subiron unha marcha. O partido igualábase e no minuto 54, o xogador cedido polo Real Madrid, Borja Mayoral, disparaba dende o costado esquerdo da área para colocar as tablas no marcador. Tralo empate, ambos equipos alternaban as ocasións de perigo, quizáis a máis clara a de Jason, que mandaba o coiro ó palo esquerdo da portería de Varo.

O míster asegura estar moi contento coa imaxe que deu o equipo. Apenas vinte e catro horas despois de coñecelo cadro de xogadores, Monteagudo asegura que "desde el primero al último me han demostrado que estan ahí". Ve ó equipo cómodo no 4-2-3-1 polo que avogou e, di, seguirán profundizando neste estilo.

A Copa da a oportunidade de desmostrar ós xogadores menos habituais o que valen. Campillo falaba así no remate do partido.

Juan Muñíz é outro dos xogadores que pouco se colaran nas convocatorias. Tivo o segundo para o Lugo nas súas botas, pero di que foron tantas cousas as que se lle pasaron pola cabeza que non puido ser.

O 1-1 deixa aberta a elminatoria destes deiciseisavos, que se decidirán en decembro en Valencia.