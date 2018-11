Madrid Central va a generar 36.000 viajes más en transporte público al día

De esos 36.000 desplazamientos más, la mitad (14.632) corresponden a coches que no tienen etiqueta ambiental, los más antiguos y contaminantes, que no podrán acceder más a Madrid Central. Otros afectados especialmente son los conductores que utilizan el centro de la ciudad solo para cruzar de un lado a otro y que ya no podrán: generarán 5.110 viajes más en transporte público. Además, están también los que sí pueden acceder, porque su etiqueta ambiental se lo permite, pero no aparcar en la zona SER: 16.120 desplazamientos más en autobús, Metro o Cercanías.

El estudio de la EMT valora dos hipótesis: que el conductor afectado siga utilizando su coche o que se pase al transporte público. La mayoría, a pesar de todo y según las previsiones del Ayuntamiento, optará por la primera opción. Esos tendrán que hacer una ruta diferente y según los datos que maneja el consistorio el 98% tardará un 3% más en llegar a su destino y un 2% tardará un 15% más de media.

De entre los que decidan por pasarse al transporte público, según "el reparto que actualmente existe en la Almendra Central entre EMT (40%) y Metro y Cercanías (60%), habrá 14.345 viajes más en autobús y 21.517 desplazamientos más en Metro y Cercanías.

El estudio, que es de octubre de este mismo año, no especifica cuántos autobuses harían falta para hacer frente al aumento de la demanda, pero sí asegura que "los aumentos de dotación en hora punta del servicio de autobuses serían fácilmente asumibles". "Actualmente EMT Madrid tiene flota suficiente para cubrir incluso el servicio del escenario pésimo, así como suficiente plantilla de conductores para realizarlo".