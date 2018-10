El ministerio de Hacienda dice que la negociación por el REB sigue abierta

La negociación por el Regimen Especial de Baleares sigue abierta y en noviembre se convocará una reunión de la comisión bilateral que conforman el Gobierno central y el GOvern balear, según han explicado a la SER fuentes del Ministerio de Hacienda.

Dicen que una muestra de que la negociación se mantiene es que ya hay puntos cerrados por acuerdo entre ambas partes, aunque admiten que hay discrepancias en otros. En ninguno de los dos casos desvelan de qué cuestiones se trata. Desde el ministerio han confirmado a la SER que durante el próximo mes de noviembre se reunirá la comisión bilateral, aunque no descartan que las negociaciones se prolonguen durante los próximos meses para cerrar un documento definitivo.

El Govern quiere cerrar el REB en noviembre

confía en tener cerrado un acuerdo del nuevo Régimen Especial el mes que viene. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, dice que los planes siguen según lo previsto y que en noviembre la intención es convocar una reunión entre Govern y Gobierno para cerrar el documento definitivo. Hoy Diario de Mallorca publica que el Estado ya le ha dicho al ejecutivo autonómico que no habrá REB. Desde el equipo de Francina ARmengol aseguran que las negociaciones y contactos continúan. Fuentes del Ministerio, cuentan a la SER que el mes que viene habrá reunión que hay puntos ya cerrados con un acuerdo y otros que se tienen que seguir negociando.

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera asegura que se trata del reconocimiento de la insularidad y no de un privelegio. Explica que siguen con los planes previstos y que la intención es verse este mes de noviembre con representantes del Ministerio de Hacienda para cerrar ya el acuerdo definitivo. Así lo anunció ya la presidenta Armengol en septiembre y, según Cladera, es un compromiso que sigue vigente.

Cladera no da fechas de cuándo podría aplicarse el nuevo REB e insiste en que mejor un buen documento aunque llegue tarde, que no uno rápido y que no cumpla con las expectativas ni dé respuesta a las necesidades del archipiélago.

La vicepresidenta del Govern y líder de Més, Bel Busquets, se expresa en la misma línea que la consellera de Hacienda. Dice que la negociación sigue su curso y que no renuncian a nada.