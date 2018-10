Persisten los cortes de luz

Aunque el suministro eléctrico se da oficialmente por restituido en Menorca son muchos los casos que van surgiendo de nuevos cortes durante este miércoles. De hecho, Ciutadella, Ferreries y Es Mercadal siguen sufriendo fallos puntuales en el suministro.



Un caso diferente y más preocupante es el de los vecinos que viven en casas aisladas de algunos municipios. Es lo que le sucede a algunos residentes en Alaior que afirman que no han recibido luz en ningún momento y que llevan ya 4 días a oscuras. "Ya no es sólo el hecho de no tener luz. Nuestro pozo funciona con electricidad y por ello llevamos cuatro días sin agua. Una avería así la puedes comprender si dura un día y medio. Dos a lo sumo. Pero aquí ya son cuatro. Cada día llamó a la compañía eléctrica para que me digan cuando recuperaré el suministro y nadie me lo sabe decir. Pero es que tampoco he visto a ingún técnico trabajando por esta zona" decía uno de los afectados.

Desde el Consell Insular son conscientes de que todavía quedan algunos puntos donde restablecer el suministro pero que estos ya no dependen de la avería principal de Red Eléctrica sino de Endesa. Susana Mora es la presidenta del Consell y recuerda que al anunciar el restablecimiento del suministró ya habló de prudencia porque aún podían surgir problemas hasta que no se recupere la segunda línea de alta tensión que también se cortó con el temporal del pasado domingo.