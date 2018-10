En Pinatar Arena se cita el mejor fútbol base de Europa y China

Pinatar Arena acogerá casi una veintena de partidos amistosos de hasta 10 selecciones distintas durante el último parón FIFA del año. Las promesas del fútbol de todo el mundo medirán sus fuerzas en Pinatar Arena con la disputa de partidos internacionales. Desde el 14 de noviembre, el Centro de Fútbol de San Pedro del Pinatar organizará compromisos internacionales amistosos con selecciones masculinas de categorías Sub 18, Sub 19 y Sub 21.

Pinatar Arena puede confirmar la presencia este mes de noviembre de las siguientes selecciones: España Sub 18 y Sub 19, Noruega Sub 19, Inglaterra Sub 18, Bélgica Sub 18, Holanda Sub 18, Irlanda Sub 18, China Sub 18, Turquía Sub 21 y Escocia Sub 21. El primero de los encuentros enfrentará a los combinados de España y Noruega Sub 19 el día 14, a las 12:00 horas.

Todos los partidos internacionales que se disputarán en Pinatar Arena serán con entrada gratuita y con la presencia de jóvenes promesas del fútbol de Europa y Asia. Además, el Centro de Fútbol contará también con las concentraciones de equipos escandinavos que junto a estas selecciones han provocado un lleno en los campos de Pinatar Arena durante esta segunda quincena de noviembre.