"Los médicos del área VI estamos un poquito quemados"

En A Vivir Salud, con el Doctor José Martínez, abordamos el pasado, el presente y el futuro del área de salud VI, Vega Media del Segura, con: Teresa Martin, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanidad; el Doctor José Gálvez, jefe de sección de Reumatologia del Hospital Morales Meseguer y la Doctora Celia Román, médico de familia y responsable de Atención Primaria de Sindicato Médico de Murcia.

Según datos del sindicato médico el 73% de los médicos de familia de este área de salud, que corresponde a la Vega Media del Segura, atiende a más de 1.500 tarjetas sanitarias por cupo, una situación que no se da en nínguna otra área de salud.

La Dra. Celia Román, afirma que no tienen tiempo de establecer una adecuada comunicación con sus pacientes, para contextualizar qué les sucede, no sólo a nivel médico, si no social o psicológico. El resultado: aumento en el número de reclamaciones y profesionales quemados.

La situación no sólo se da en los centros de salud, también en el hospital de referencia, el Morales Meseguer, que hace ya muchos años se quedó pequeño. El Doctor José Gálvez explica que en reumatología se ha saturado la capacidad de seguimiento de los pacientes, con cuatro meses de lista de espera para poder darles la siguiente cita. Una situación que compensan con seguimientos telefónicos y la colaboración del personal de enfermería.

El área VI cuenta con otras carencias, como la ausencia de pediatría o ginecología, o de un centro de especialidades dentro del territorio del área de salud (los usuarios deben acudir al que está ubicado en el barrio de El Carmen). Sin embargo, la gran asignatura pendiente para Teresa Martín, presidenta de la Asociación de usuarios de la Sanidad Pública de Murcia, es la finalización de las obras del Hospital de día Oncohematológico del Morales Meseguer. En la actualidad, explica "los pacientes están hacinados, con las camas pegadas y sin ningún tipo de initimidad". Martín pediría a los políticos que estuvieran una hora allí para darse cuenta de la situación.