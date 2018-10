Camino del Navarra Arena

Llegan las semifinales del 4 y medio de pelota para conocer qué pelotaris de van a disputar la txapela de la jaula el próximo domingo 18 de noviembre en el Navarra Arena. El Labrit el sábado y el Bizkaia el domingo dictarán sentencia. Y todo lo hemos analizado como cada miércoles en la tertulia pelotazale de SER Deportivos Navarra con Mikel Idoate, Jon Oiarzun y Fernando Goñi.

Este mediodía el frontón Bizkaia ha cumplido con su último trámite con el cestaño para la segunda semifinal con Urrutikoetxea y Ezkurdia como protagonistas para el domingo. A diferencia de ayer en el Labrit, en esta ocasión no ha habido queja alguna con el material que se sacará a la cancha el domingo a las seis de la tarde con el valioso pase a la final del Campeonato del Cuatro y Medio en juego.

Joseba Ezkurdia reconoce que está en un buen momento de juego y que jugar la final sería muy bonito, “soy consciente que llevo un año muy regular y que he dado un paso en el aspecto competitivo. Para redondearlo sería muy bonito disputar esa final aunque sé que será muy difícil ganar a Mikel”.

Por su parte, el delantero de Zaratamo ha afirmado que “a pesar de haber estado tres meses sin poder entrenar físico ni frontón, he recuperado buenas sensaciones y me encuentro. Llego bien al partido y no me importa si se endurece”. Urruti está muy contento de volver a situarse entre los cuatro mejores de la modalidad después de los condicionantes de la enfermedad sufrida. “Llegar a semifinales siempre es muy especial, pero en esta ocasión aún más. Jugar con los cuatro mejores es muy bonito”.

El frontón Labrit vivió ayer la primera cita con el cestaño con Altuna III y Bengoetxea VI como protagonistas. Oinatz considera que Jokin ya ha superado las dudas iniciales en el inicio de la competición y espera al “mejor Jokin”.“Llego con mucha ilusión al partido y jugar una semifinal del cuatro y medio en el Labrit con mis 34 años es algo precioso”. Por otra parte, el pelotari de Leitza a afirmado que le hubiese gustado encontrar pelotas “más rápidas” en el lote que se las he presentado a él y a su rival. Altuna III, por su parte considera a Bengoetxea VI como “un pelotari al que le gustan los partidos grandes, tiene casta y oficio”.