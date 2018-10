Sigue el eterno juicio de "los Miguelianos"

Viajes a Disneyland con Miguel Rosendo y mucha felicidad en público pero un infierno en privado. Así ha definido hoy la situación el ex tesorero de la Congregación y a su vez esposo de una de las supuestas abusadas. Aseguró que Rosendo les presionaba en privado para recibir más donaciones, y que realizaba abusos sexuales camuflados de trabajos espirituales a mujeres prácticamente cada noche. No estaba prohibido salir de la Casa Madre pero cuando salían, había represalias. Este hombre, por ejemplo, dice que después de una de sus salidas le recibió la esposa de Rosendo con un sopapo. Por el contrario, un congregado afirmó que no había reprimendas, solo consejos y correcciones. Esa ha sido la tónica habitual de cada jornada, un testimonio en contra de Rosendo y otro a favor. Aunque para Ana Reguera, abogada de la acusación particular, tienen bastante más peso los que acusan al líder de los Miguelianos:

Para Beatriz Seijoo, abogada de una de las acusadas, la realidad es bien diferente. Considera vergonzoso que la acusación ahora no quiera escuchar algunos testimonios:

La próxima semana se antoja fundamental para la causa con varios testimonios de peso, como por ejemplo, el de Isaac de Vega.