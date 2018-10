La asociación Salvar el Archivo mete presión al ministro de Cultura

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, asegura que el propio ministro de Cultura, José Guirao, ha manifestado en la Comisión de Cultura del Senado que: “Con la actual ley en la mano no se puede sacar un documento más del Archivo de Salamanca, pero no se preocupe –en referencia a la Consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña- que legislaremos de nuevo, haremos una nueva ley o reformaremos la actual para que tengan cabida esas nuevas salidas de documentos”.

Esta es la justificación de la nueva batería de acciones políticas, sociales y judiciales anunciadas por la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Quiere evitar la salida de más documentos del antiguo Archivo de la Guerra Civil ubicado en Salamanca, y forzar la devolución de los 400 mil que retiene de modo ilegal, según Policarpo Sánchez, la Generalitat de Cataluña.

Entre las medidas judiciales se incluye la de llevar al ministro Guirao y a la Generalitat ante la Audiencia Nacional si no se cumplen ambas premisas.

El ministro de Cultura, José Guirao, afirma estar muy sorprendido de todo lo que se ha publicado en Castilla y León y en Salamanca sobre cosas que no ha hablado con la Generalitat catalana. Según la agencia Europa Press, el ministro Guirao ha recordado que habrá una reunión de la comisión técnica en noviembre para “ver todas las cuestiones de los papeles, tanto las de ida como las de vuelta. Dar por hecho que ya está decidido es no respetar a instituciones ni al Ministerio, da igual lo que uno cuente. No había visto nunca nada parecido en política preventiva”.

Temas relacionados