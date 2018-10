Asier Garitano huye del miedo donostiarra a la Copa

Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido antes del debut realista en la Copa del Rey de este año en Balaidos contra el Celta.

-No le da miedo la Copa. “Siempre me ha gustado, siempre. Ha sido un aliciente el poder jugar contra equipos de primera y me fue bien en ese tiempo de Segunda B, y mi idea ha sido pasar cada una de las eliminatorias y aquí va a ser la misma”.

-Idea clara. “Se quiere ver la mejor Real posible para competir y ponerle las cosas difíciles al Celta”.

-Bajas de Navas y Sangalli. "No te podría decir el tiempo pero para mañana no estarán seguro. Así que vamos con lo que tenemos. Con Mikel tuvimos contratiempo el día antes y tenía una idea, y la hemos tenido que cambiar. Y nos ha pasado pero nos adaptaremos”.

-Celta de Vigo. “Le veo parecido a muchos equipo que cambian de entrenador, empezaron con buenos resultados y con una idea, han ido cambiando y han pasado unas semanas sin sumar, pero mantenían el mismo juego que antes si les daba. Hablamos de un equipo diferente al de la temporada pasada, pero con buenos jugadores y algunos muy determinantes”.

-Willian José no puede chutar. “Seguro que me explique yo mal. Willian se lesiona el día del eibar y el chaval, sin poder estar en condiciones, nos ayuda y marca gol con la cabeza. Pero estábamos muy pocos y ya han pasado varias semanas, ha ido mejorando y está mejor pero lleva tiempo mes y medio fuera de competición. Y a día de hoy va un poquito mejor, pero no es el Willian José que todos queremos”.

-Rulli puede volver a la portería. “Contemplo todo, intento no dejarme nada sin contemplar nada. Jugaremos con portero y más jugadores”.

-Lista muy negativa en la Copa. “Me estas acojonando Yo no quiero ver esa lista, no quiero estar ahí. Pero creo que también se ha ganado una copa, eso es chulo, vamos a pensar en eso”.

-A por la Copa. “Yo no estoy hablando de de ganarla sino de ir a Vigo y poder pasar la eliminatoria. Preparamos a los jugadores para esta eliminatoria, creo en eso y a por eso iremos a Vigo”.