Los planazos del fin de semana

Aquí van nuestras propuestas para este fin de semana largo de puente. Un fin de semana en el que arranca la 25ª Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella, programada del 3 al 11 de noviembre y que llenará los teatros, calles y plazas del municipio con el mejor teatro de humor, protagonizado siempre por los maestros del clown, con un amplio abanico de propuestas. Además:

Mostra Pallassos/as Xirivella

1- LA GOLONDRINA en el OLYMPIA

Carmen Maura regresa al teatro cuatro años después encarnando a una profesora de canto en 'La Golondrina', obra donde comparte protagonismo con Félix Gómez. Su último trabajo sobre las tablas fue 'Carlota', de Miguel Mihura, en 2014. La obra reúne a dos personajes, Amelia (Carmen Maura) y Ramón (Félix Gómez) y estará en cartel hasta el domingo.

La Golondrina.La Zona. Olympia

La primera, una severa profesora de canto, recibe en su casa a Ramón, quien desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida recientemente. La canción elegida tiene un significado especial para él y, al parecer, también para la mujer. Ahora tienen dos caminos ante sí: pueden elegir odiarse o caminar juntos. Todos nos enfrentamos a la misma encrucijada: odio o amor. Nuestro mundo depende de la dirección que tomemos.

2- HÉCTOR ALTERIO EN EL MUSICAL

El Musical presenta el próximo sábado 3 de noviembre a las 20.30h “Como hace 3.000 años” el trabajo más personal del actor hispano argentino Héctor Alterio, en el que pone en valor la poesía reinterpretando poemas de León Felipe junto con el músico José Luis Merlín a la guitarra.

Teatre Musical

La propuesta de Alterio para este recital es sumamente original, ya que no dice los poemas de una forma clásica sino que los interpreta, de esta forma no es la métrica o la melodía la que marcan su camino sino la interpretación, no busca solo la esencia sino la actuación. La selección de los textos no tiene un denominador común, sin embargo resaltan la manifestación de unos sentimientos comunes entre los autores y el intérprete, coincidencias que existen debido a la implicación emocional de Alterio con el espectáculo.

3- CHUCHO EN SALA ULTRAMAR

La Zafirina

Chucho es una comedia apta para todos los perros. Es la obra de dos y de un ausente, Toni, Bea y el perro. La tragicomedia, que se mantendrá en cartel hasta el 18, nos habla del amor y del desamor, pero es asimismo un homenaje al amor animal. De ahí que Chucho también haga referencia a problemas actuales del campo valenciano y a la ley sobre mascotas aprobada en 2017.

Este montaje es una semilla de Creador.es. El montaje nace del encargo que las residencias teatrales Creador.es realizó a Bellido en 2017 para participar en el II Torneo de Dramaturgia Valenciana, embate artístico del que salió ganadora.

Contrariamente a lo que pudiera parecer, Chucho no es una comedia romántica, sino que juega con sus referentes para darles la vuelta y provocar una extrañeza en el espectador.

4- Estrenos en la SALA RUSSAFA

Sala Russafa

Sala Russafa estrena en la Comunitat el elegante drama "Dos días" y presenta en València la nueva pieza de Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de Teatro Infantil, "Antón Retaco".

Eva Marciel y Guillermo Barrientos interpretan Dos Días (2-4 nov) un elegante drama sobre el reencuentro de una pareja en una habitación de hotel. Un amor frustrado que tendrá 48 horas para entenderse y quién sabe si recomponerse.

Sala Russafa

Y para el público infantil: Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil, estrenan en València Antón Retaco (3 y 4 nov), un encantador espectáculo de títeres que rinde homenaje a teatro ambulante y al mundo de las artes escénicas.

Una propuesta que adapta un texto de Mª Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura en 1952) sobre la vida de una pequeña compañía de artistas ambulantes a la que pertenecen los padres de Antón, un niño enano y de mirada tierna, protagonista de esta pieza que constituye un canto a la vida libre y un homenaje a las artes escénicas. Una curiosa galería de personajes forma parte de este espectáculo que recibió el Premio Drac D’Or a la Mejor Dramaturgia en la Fira de Titelles de Lleida (2016).

5- FESTIVAL PERCUTE

Este fin de semana tiene lugar el VII Festival Internacional de Percusión PERCUTE organizado por Amores Grup de Percussió. PERCUTE se celebrarà en el TAC de Catarroja del 1 al 3 de noviembre. Este año cuenta con la visita del prestigioso percusionista americano Casey Cangelosi y se estrenará una obra compuesta por el músico valenciano Voro García.

Casey Cangelos. Percute

¡La semana que viene... más!