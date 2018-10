Valencia acoge el Congreso Internacional de Museos de la Seda

El Museo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia organiza del 15 al 17 de noviembre, un congreso internacional con el patrocinio de la Agència Valenciana del Turisme para conocer y comparar la historia y las características de los museos de la seda del mundo desde una perspectiva transdisciplinar: museos textiles y científico-técnicos principalmente.

Es la primera vez que se realiza un congreso de estas características. Valencia ha sido nombrada “Ciudad de la Seda 2016-2020” como Focal Point UNESCO Silk Road Program.

En el congreso participarán expertos internacionales en representación de significativos museos de la seda. Los organizadores pretenden en última instancia crear una red internacional de museos de la seda para construir proyectos en común a largo plazo e intercambiar experiencias.

También apoyan instituciones de referencia en este campo como son UNESCO Silk Road Online Platform, ICOM (International Council of Museums) o InSEA (International Society of Education through Art).

Descarga la programación completa aquí.