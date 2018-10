El PP critica los 30 años de retrasos en la Autovía del Almanzora

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, junto al presidente provincial del PP de Almería, Gabriel Amat, el secretario general, Javier A. García, la candidata al Parlamento Andaluz, Maribel Sánchez, y demás candidatos, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, así como alcaldes y portavoces de la comarca del Almanzora, han visitado la autovía del Almanzora en el término municipal de Fines.

Tal y como han recordado tanto Moreno como Amat, se trata de una infraestructura prometida hace más de 30 años, un incumplimiento flagrante de los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía, que está frenando el desarrollo de la comarca.

Juanma Moreno se ha comprometido a que cuando sea presidente de la Junta en el primer mes de gobierno se licitarán las obras de la autovía de Almanzora. Moreno ha lamentado que se trate de un anuncio electoral que van desempolvando cada cuatro años porque no hay voluntad política de acabarla por parte del PSOE.Gabriel Amat ha señalado que es una pena que esta infraestructura, prometida en 1986, no esté acabada en la actualidad porque la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, no hace los deberes en la provincia de Almería.

Frente al abandono por parte del Gobierno andaluz, Gabriel Amat ha recordado que desde la Diputación se ha invertido más que nunca en los municipios y se ha mostrado convencido de que Juanma Moreno hará esta infraestructura tan necesaria en el Almanzora.