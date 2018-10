Fran Fernández: "Nos hemos ganado este premio"

La Copa del Rey es el partido más importante. Aunque esta competición es un extra al difícil camino de la Liga, el Almería se medirá este jueves al Villarreal con la idea de dar la sopresa en los dieciseisavos de final. El conjunto amarillo, que disputa Europa League, no ha iniciado con buen pie la temporada y Javi Calleja se ve obligado a cambiar radicalmente la cara de su equipo cuanto antes. Mientras, Fran Fernández afronta este encuentro con más tranquilidad, la que dan los 14 puntos en la tabla y la dinámica del vestuario. Después de superar dos rondas, el míster considera positivo medirse a uno de los clubes con mejor cartel en la élite: "Es un premio que se han ganado los futbolistas en el campo tras ganar a Málaga y Reus. Hay que disfrutar este momento, porque somos de una provincia donde cuesta mucho conseguir las cosas y creo que enfrentarse a un Villarreal de Europa League es motivo de disfrute".

Al ser día festivo, el técnico espera que el Estadio registre una buena entrada de público. La trayectoria rojiblanca invita al optimismo y no todos los días se puede mirar de frente a un Villarreal. "El equipo y la afición están ilusionados. Al ser un día festivo espero una buena entrada en el Mediterráneo y el apoyo de los nuestros. Jugar con doce ante el Villarreal hace las cosas más fáciles". apuntó.

El Villarreal

No es muy habitual que una plantilla con tanta clase como la del Villarreal, que dispone de jugadores como Sergio Asenjo, Santi Cazorla, Gerard Moreno y Pablo Fornals, entre otros, esté más cerca del descenso que de puestos europeos en Primera. Fran Fernández respeta al máximo al equipo amarillo, a la vez que da opciones al Almería: "No sabemos qué equipo puede presentar, porque suelen hacer rotaciones, pero está claro que no nos enfrentamos a un rival cualquiera. A nivel colectivo sí comocemos su estilo desde hace ya varias temporadas y hemos trabajado bien el partido. También ellos tienen que preocuparse por el Almería".