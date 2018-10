¿Qué relación tiene una óptica con la noche de Halloween?

Este miércoles se vuelve a celebrar la noche de Halloween. Una tradición anglosajona en la que cada día participa más gente en nuestro país. Una noche en la que disfrazarse de seres terroríficos. Personas que acuden a comprar disfraces, caretas, en definitiva, multitud de complementos para asemejarse a criaturas como los zombies.

En este sentido, estos días las ópticas. Sí, las ópticas. Hacen su particular agosto estos días. Todo ello ante el auge de la venta de lentillas de fantasía. Entre estas lentillas las más demandas son las blancas, rojas o "las de zombies", tal y como nos confirma Raquel Peñalver, gerente de una de las ópticas de Valdepeñas (Ciudad Real).

Este tipo de lentillas tiene colores blancos y rasgos negros y oscuros que dan una sensación "de miedo", con la que poder conseguir un disfraz de zombie lo más realista posible.

Recomendaciones sanitarias en el uso de estas lentillas

Asimismo, Peñalver ha afirmado que "hay gente que piensa que como es un momento compra estas lentillas en centros no autorizados". Todo ello, porque si no se compran en centros autorizados se pueden producir problemas de salud en una zona tan sensible de nuestro cuerpo como son los ojos.

En este aspecto, Peñalver ha confirmado que "como cualquier otra lentilla requiere de su adaptación y de su limpieza e incluso hay que tener cuidado en su propia manipulación".

