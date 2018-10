Apostar por conocimiento es apostar por desarrollo

De esta manera tan diáfana se pronunciaba ayer con nosotros, Nicolás Díaz-Chico, Catedrático de Fisiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de las referencias en la investigación del cáncer de mama a nivel internacional. Se necesitan unos dos millones de euros para rematar la consecución de un fármaco anti-tumoral creado en las islas, que pueda acabar con el cáncer de mama más virulento, el triple negativo.

La investigación está muy avanzada. Ya se ha publicado en revistas internacionales. Se tiene el equipo investigador con 35 personas en el tajo, de nuestras dos universidades de Canarias y de fuera y falta el dinero para acabar el trabajo y patentar. Han colaborado hasta el momento el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el estado, además de algunas pequeñas y medianas empresas canarias, usando la Reserva de Inversiones (la Ric) y así ganan participación en este proyecto con una empresa que nace en la ULPGC, el Centro Atlántico de Investigación. Pero todavía insisto no es suficiente.

Así que se puede decir más alto pero no más claro, hay que apostar por la investigación, que nos dará conocimiento y este, desarrollo y diversificación de la economía.

Díaz-Chico formado aquí y fuera, en Texas y California, sabe de la dificultad para conseguir investigar en Canarias, no en vano lleva 40 años en esto y no tiene dudas que la fórmula para cambiar y complementar la economía de las islas está en el conocimiento. Apunta el caso de Euskadi, que con una potente inversión en los últimos cinco años se ha transformado y coincide en el caso de Corea del Sur, de la agricultura a la alta tecnología.

Y para eso qué hace falta?. Pues solo se requiere creérselo y apostar, trabajo y sacrificio, poniendo el dinero sobre la mesa. Parece sencillo porque lo es. Destaca que tenemos muchos canarios investigando fuera, la generación mejor formada y reunimos todas las condiciones económicas y fiscales adecuadas.

Tenemos múltiples proyectos a falta tan solo de financiación. Así que tiene que producirse una conjunción público-privada. Se trataría de crear un foro de trabajo muy ejecutivo, entre las administraciones y las empresas, aportar entre todos unos 200 millones de euros para empezar y conseguir pronto resultados. Una inversión que regresará en forma de empleo de calidad y de riqueza que contribuya a diversificar nuestra economía y no sigamos viviendo de un solo sector. Es decir sí al turismo, pero también a otros sectores que complementen y nos hagan mejorar.

Sabemos que cuando llegan las campañas electoras todos vuelven a repetir que tenemos que diversificar, que hay que apostar por la Investigación, desarrollo y la innovación, pero la cosa se queda en anécdota.

Se sabe lo que hay que hacer, solo hace falta que alguien lidere y haga ver al resto que no tenemos otra salida. Sería terrible que no se encontrara los dos millones de euros para terminar la investigación sobre el cáncer de mama e igualmente que no aparezcan 200 millones para potenciar la investigación y la alta tecnología. Con un presupuesto de cerca de 9 mil millones de euros, solo la Comunidad Autónoma, sin contar los cabildos, además de miles de millones dotados a Ric, y un Pib enorme, estamos hablando de calderilla.

Querer es poder.