Vicente Gómez: "Será el partido más emotivo de los que he jugado"

Vicente Gómez fue uno de los futbolistas que más conectó con la afición, por su respeto por el escudo y por su nivel profesional. Un futbolista con calidad probada, pero con fatiga emocional, después de la mala temporada que realizó la UD el año pasado. En rueda de prensa habló de lo especial del partido de este próximo fin de semana en el Estadio de Gran Canaria “para mí es un partido especial. Importante porque es uno de los mejores equipos de la categoría, pero emotivo porque no hay que esconder que soy aficionado de Las Palmas, pasé toda mi vida allí”, advirtió el centro campista.

No fue fácil para él tomar la decisión de dejar la UD, pero pasado el tiempo considera que fue lo mejor para su trayectoria profesional, “sabía que no estaba bien, no estaba a gusto y me fui dando cuenta que estaba triste. No por el equipo, por mí. El último año y medio me sentía responsable, el nivel no era el mismo, la lesión entré en un bucle y me di cuenta que estaba más deprimido de lo que pensaba”, recordó el futbolista.

Siendo el vestuario de la UD Las Palmas, en ocasiones acusado de tener las buenas costumbres bastante relajadas, la imagen de Vicente, siempre estuvo muy por encima de todo eso, por lo tanto, lo normal es que tenga un buen recibimiento en el estadio de Gran Canaria. “sinceramente espero un recibimiento bueno. Siempre defendí el escudo, los colores. La gente sabe que era y sigo siendo aficionado del equipo. Más allá del nivel malísimo que tuve el año pasado fui un profesional. Espero bueno recibimiento, pero al final ellos también van a animar a su equipo”, destacó el jugador.