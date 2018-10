El barro de las lluvias y el barro de la campaña...

¿Pero de verdad alguien podía confiar en que las lluvias quedasen fuera de la campaña? Sólo un marciano recién aterrizado hubiera podido pensar algo así. Con el desastre provocado por las riadas torrenciales en plena precampaña, la tentación de llevar eso a las trincheras políticas era sencillamente insuperable. Con semejante lodos en la campiña, cómo no embarrar la campaña.

En Campillos y Teba se han hecho encierros en la Iglesia o el Ayuntamiento para presionar por las ayudas económicas. Vaya por delante que sus demandas me parecen justas. La pregunta es otra: ¿Están aprovechando el momento para elevar la presión y la puesta en escena más allá de lo razonable? Susana Díaz ha sembrado la sospecha sobre los dos alcaldes, que son de IU, al advertir que no es momento de echar leña al fuego. Aplicando el ‘Cui prodest?’, lo que se deduce es que los alcaldes actúan así con oportunismo electoralista. Dadas las circunstancias, podría decirse que la presidenta andaluza se ha metido en un charco; aunque ayer mismo la Junta dio luz verde a un paquete de ayudas de 3,5 millones. Claro que si se trata de marcar paquete, Elías Bendodo ha sacado 14 millones, aunque, alehop, el dinero, más allá del titular, ni es para esos pueblos ni es para paliar los daños. Bendodo, con olfato político, ha tirado de retórica buenista enfatizando que “la Diputación va a estar donde no lleguen los demás”, “estamos trabajando con las personas”, “nadie va a quedar desatendido”…. a sabiendas de que, en un momento así, la razón queda relegada a la emoción.

En fin, la realidad es que bajo el barro han quedado enterradas muchas ilusiones. Convendría que, sobre el barro, no se sigan enterrando otras tantas por oportunismo político. Estaría bien sacar los desastres del cortoplacismo electoral. Pero, sí, claro que sí, esto es una ingenuidad como de marciano recién de aterrizado.