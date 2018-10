"Empezar a jugar de una vez", prioridad del Río Duero Soria

No ha empezado nada bien la temporada para el Río Duero Soria en la Superliga Masculina de Voleibol 2018-19. Tres derrotas en tres jornadas, con sólo un punto y décimo clasificado, el equipo soriano no termina de arrancar. Alterna buenos momentos con errores en cada partido, de los que ‘se va’ cuando la situación se complica. Cuestión de confianza, de estado anímico, que hay que revertir cuanto antes.

La situación, de momento, no es excesivamente alarmante, aunque tampoco para estar tranquilos, a juicio de Manolo Sevillano, jugador entrenador: “El planteamiento es muy benévolo, porque hemos empezado mal pero es pronto, es la jornada 3 y nos queda toda la temporada para cambiar y mejorar y cambiar la dinámica. No está la cabeza de nadie pensar en el objetivo de la Copa del Rey sino que la prioridad es arrancar a jugar de una vez… que se hace por momentos pero con muchos errores de por medio y que se deja de hacer cuando el partido se pone difícil y llevamos tres jornadas calcando lo mismo y con el equipo rindiéndose antes de acabar el partido… Lo que tenemos que hacer es ponernos a jugar y que en ese momento difícil todo el mundo de un paso hacia delante espabile y arranca jugar de verdad. Buscar la parte positiva ahora mismo es complicado porque todo el mundo está tenso y tocado y hay que ganar sí o sí este sábado porque, si no, la cabeza de todo el mundo va a empezar a pensar de más”.

La primera oportunidad, este sábado (19.15 h.) ante Conectabalear CV Manacor en Los Pajaritos. “Es colista, debería ser uno de los de la parte baja de la clasificación, como debería ser también San Sadurniño, sobre el papel, antes de empezar la Liga. Ya vemos que nosotros y Barça, que luchábamos el pasado curso por ser cuartos, estamos abajo. Ya advertí que este año todos los equipos estamos parejos. Ellos juegan con la soltura de un recién ascendido con todo por ganar. Además, Manacor es colista por fallos, como nosotros, cometen errores y facilitan al rival el juego”.

Pero con una plantilla capaz de más, como se ha demostrado en fases de estas primeras jornadas, la cuestión es por qué ocurre esto con el equipo. “Esa es la gran pregunta… Esto masa porque jugamos bien contra Ibiza, en Cantabria la intensidad de juego era muy buena en los tres primeros sets, yendo 4 puntos abajo conseguimos remontarlos y ponernos dos arriba… pero somos una goma que sube y baja y enseguida hay algún jugador que comete un error, al poco el compañero de al lado comete otro… somos un equipo tremendamente fácil para jugar en contra porque no necesita el rival mucho estrés ni mucha intensidad constante para mantenernos el juego y, en cualquier momento, nosotros al final vamos a reglar. Hay que mejorar individualmente, sobre todo esa parte de errores y por otro lado es puro tema anímico y de cabeza. El por qué es difícil de saberlo e incluso de trabajarlo, porque en el entrenamiento por muchas situaciones que pongas es diferente al partido...”