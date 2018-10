El Cross de Soria estrena cartelería por su XXV aniversario

No todos los años se cumplen 25 ediciones de una prueba deportiva, por eso la Delegación Soriana de Atletismo, organizadora de la cita del Campo a través internacional de Soria, se ha permitido modificar en esta ocasión la estética habitual de su cartelería para conmemorar esta efeméride. De hecho, la cartelería de esta prueba es muy reconocible por parte de los amantes del atletismo, ya que a excepción de la primera edición siempre había estado ilustrada por una imagen de la edición anterior y, por lo general, alternando el protagonismo de los hombres con el de las mujeres. Pues bien, en esta ocasión se rompe esta estética gracias a un formidable diseño de Alfonso Pérez Plaza, que se ha prestado a colaborar con la cita, en el que se realiza una colorida composición donde eso sí, las imágenes de los atletas vuelven a cobrar fuerza.

El hecho de ser una edición tan llamativa, hace que la Delegación se haya planteado homenajear en el cartel a los atletas sorianos que han paseado y pasean el nombre de Soria por el atletismo nacional e internacional. El hecho de que estén Cacho, Antón, Marta Pérez o Dani Mateo, y detrás todo un grupo de deportistas de categorías inferiores, no es sino un guiño para que esta edición sea una de las más concurridas del último lustro, para lo que se quiere llegar a la cifra de un millar de atletas en Valonsadero. Además, esta presencia de corredores laureados y jóvenes promesas, representa a la perfección las bases con las que trabajaron los creadores de la prueba este cross, dando posibilidad a los atletas locales de medirse en casa ante los mejores corredores de todo el país y de todo el mundo, desde los más pequeños, hasta los atletas de élite. Otro aspecto diferencial del cartel es su diseño vertical, que hasta ahora solo se había realizado en las dos primeras ediciones, desde entonces, siempre se había optado por una imagen horizontal.

En cuanto a los cuatro grandes protagonistas de la composición gráfica, de color verde y por la izquierda, aparece ‘El Embajador’ del atletismo soriano y de la prueba de Valonsadero, el adnamantino Daniel Mateo Angulo, quien, por otra parte, ya había sido protagonista en el cartel de 2012 y sobre todo, de 2016, en un cartel memorable en el que aparecía abrazado a su compañero Toni Abadía. Siguiendo de izquierda a derecha llegamos a Abel Antón Rodrigo, de color azul, silueteado en su victoria del Campeonato del Mundo de Maratón de Sevilla 1999. El de Ojuel, al igual que ‘El Embajador’, ya había aparecido en dos carteles anteriores, en la segunda edición, donde era el protagonista absoluto, y en la tercera, donde se le podía apreciar en segundo plano. Ya de rojo y en una imagen correspondiente al oro de los 1.500 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Fermín Cacho Ruiz. El agredeño se convierte de esta manera en otro de los grandes atletas sorianos que figuran en la iconografía del cross soriano, algo que no había ocurrido hasta ahora, al igual que en el caso de la cuarta protagonista, de color anaranjado, Marta Pérez Miguel. No obstante, en el caso de Marta su participación en Soria ha sido muy numerosa en los últimos años, donde ha peleado por las primeras posiciones por lo que su presencia protagonista en un cartel, era cuestión de tiempo. Así pues, como no podía ser de otra manera, en un año tan especial, el Campo a través internacional de Soria reivindica el valor de los atletas, y en especial los de casa, como prueba reina del atletismo provincial y fiesta deportiva común, que quiere representar este sentimiento con cuatro grandes talentos de este deporte que a buen seguro servirán de inspiración para los más jóvenes.

Esta cartelería estará en las próximas fechas por los distintos rincones de la ciudad y también identifica ya a los distintos perfiles de la prueba soriana en las redes sociales a través de los cuales también se pueden seguir las últimas informaciones de la carrera. En este sentido, cabe recordar que se puede seguir en twitter a través de la cuenta @CrossdeSoria y en Facebook a través de la página https://www.facebook.com/crosssoria. Por otro lado, está la página web de la Delegación Soriana de Atletismo www.soriatletismo.com a través de la cual se pueden formalizar las inscripciones que siguen abiertas hasta el próximo miércoles 14 de noviembre.