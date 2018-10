Dani Calvo: "Tenemos que corregir los inicios de partido"

El Numancia ha perdido en sus últimas dos salidas: en Las Palmas y Málaga . No sería nada especialmente alarmante si no fuera porque empezó perdiendo en el primer minuto de cada partido. Errores defensivos antes de cumplirse 60 segundos de juego han lastrado a los rojillos, incapaces luego de dar la vuelta al resultado ante rivales de la parte alta de la clasificación.

El central oscense Dani Calvo reconoce que es un aspecto "a corregir" en próximos encuentros, como ante el Tenerife, este sábado, "no nos lo podemos permitir regalar un gol tan pronto a rivales que son de la misma categoría, y no hemos competido". Los rojillos querrán recuperar el buen hacer exhibido en casa en las anteriores jornadas, con las victorias ante Extremadura y Zaragoza. Además, "no nos queda otra que ganar al Tenerife, que es un rival directo. No nos podemos relajar y debemos salir desde el principio con todas las de la ley, a ganar".