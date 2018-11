"Disfraces y recuerdos"

Qué poderosa capacidad tienen los niños para burlarse de la muerte disfrazándose y saliendo a la calle a darnos miedo sin saber todavía que el verdadero miedo no se lo tenemos a sus terroríficas máscaras y disfraces sino a la muerte de la que ellos inocentes se burlan. Y no tanto a la nuestra, a nuestra muerte, que a fin de cuentas una vez que dejemos de estar pasaremos a ser conmemorados el día de difuntos; es más bien miedo a que se nos mueran los seres queridos y seamos verdaderas almas en pena sin necesidad de disfraces.

Si alguien de pequeña me hubiese explicado la muerte de otra forma, si la hubiese integrado con la naturalidad que se van integrando las etapas de la vida, sin el pecado de por medio, que inclinaba la balanza para el cielo o el infierno, me hubiese ahorrado muchas noches de miedo sin ser Tosantos. Qué cruel la educación católica de antes ahora que lo pienso.

Yo no recuerdo haberme disfrazado de muerta nunca, no había llegado la moda de Halloween. Ahora que escribo llueve a cántaros y es víspera de jueves. Los niños seguro que esperan a que escampe. Llevan días contándome de qué se van a disfrazar y ya me han mandado sus padres fotos para que los vea, y es que vivo lejos como para llegar solos hasta aquí para proponerme a mitad de la noche “truco o trato”, si no, seguro que aquí los tendría.

Me quedo en casa sin ser requerida, en silencio, en la chimenea con el recuerdo de los míos que se han ido, ya que decir que han muerto no es del todo cierto porque mientras vivan en el recuerdo, no solo hoy sino siempre, seguirán vivos.

Hoy, día de descanso, eterno para el que no está y transitorio para el que está vivo, sería un buen momento para ver la película de animación Coco que habla de este día y de todo esto; los niños, ya sean personajes de dibujos animados o seres de carne y hueso, siempre tienen una peculiar percepción de los hechos que reconforta.