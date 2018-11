La Arandina se deja dos puntos en Soria (0-0)

Segunda decepción ante un rival de nivel play off. Ante el Zamora la Arandina no fue mejor y perdió. Esta vez, ante el filial del Numancia estuvo muy por encima de su rival en todo menos en la definición. Y no pasó del empate.

Infortunio para una Arandina que mereció más por fútbol y ocasiones. Un remate al larguero, otro al poste y un penalti fallado se cruzaron en el camino hacia el gol. El equipo soriano sumó un punto, sin merecerlo y fruto del desacierto de su rival.

Primera mitad de méritos blanquiazules. Abad fue el argumento más incisivo de los arandinos. Un cabezazo al larguero y un uno contra uno del ariete burgalés que salvó Taliby fueron las ocasiones más claras de una Arandina que brilló más en tareas ofensivas. El Numancia B, bien plantado aprovechó los huecos y la velocidad para intentan fabricar alguna opción. Ocasiones que nunca fueron peligro para la meta de Carmona. Con el control del juego, pero sin la recompensa del gol finalizó la primera mitad.

Los segundos 45 minutos, por infortunio, no iban a ser mejores. El poste se interpuso en un fantástico lanzamiento colocado de Escudero. Más adelante, Zazu marraría un penalti y seguidamente llegarían las lesiones. Primero, Escudero, con problemas en el pubis se marchó al banquillo. Y en la parte final del choque, Diego Rubio, con un pinchazo en la parte trasera de su muslo izquierdo, dejó al equipo con diez sobre el verde después de que De los Mozos hubiera realizado los tres cambios. Infortunio.

El domingo nueva jornada. Un rival modesto como el Uxama en El Montecillo. Oportunidad para reencontrarse con el gol y con el triunfo.