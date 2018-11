"Una buena peli o serie te salva el año"

Hoy por Hoy Euskadi ha reunido a cuatro actrices y actores vascos para saber la situación de la profesión. Especialmente miramos a las series de televisión: ¿Han llegado para quedarse o el 'boom' pasará? De momento todos coinciden en que estos productos salvan a muchos profesionales que malviven con obras de teatro o pequeños papeles en películas.

A Susana Soleto, que comenzó su carrera en Vitoria, muchos le conocimos gracias a sus papeles en 'Vaya Semanita' y 'Escenas de matrimonio'. Nos comenta que "si no eres una cara muy conocida, en muchos casos no te dan el papel". Por no hablar del intrusismo en la profesión.

Martxelo Rubio ganó el premio Ramón Labayen de cine en 2014. Le vimos en la serie 'Goenkale' o en películas como 'Operación Concha'. Coincide con sus compañeros, ya que "si no estás dentro, parece que no existes".

Martxelo Rubio durante la entrevista en Radio San Sebastian / CADENA SER

Itziar Ituño, muy conocida en los últimos meses por su papel protagonista en la serie 'La Casa de papel', esta sorprendida de la influencia de las redes sociales. Antes tenía 150 seguidores, ahora 860.000, y es imposible controlarlo.

Itziar Ituño durante la entrevista en Radio Bilbao / CADENA SER

Eneko Sagardoy, actor de 'Goenkale', 'Handia', 'Errementari' u 'Obabakoak', continúa haciendo teatro, pero desde marzo no ha rodado nada en cine ni para televisión, y reconoce ser muy activo en redes sociales. Nos confiesa que tiene proyectos importantes, pero no puede desvelar nada. La confidencialidad existe y la exclusividad también.