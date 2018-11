Euskadi Murias incorpora a Urko Berrade

El Euskadi-Murias, equipo Profesional Continental, anunció el fichaje para la próxima temporada de Urko Berrade, corredor navarro de 21 años que recala en la escuadra vasca procedente del Lizarte aficionado.

Berrade, de 21 años, se suma así a los fichajes ya anunciados por el equipo de Jon Odriozola de Beñat Intxausti (Team Sky), Daniel Viejo (Caja Rural-RGA aficionado) y Juan Antonio López-Cózar (Fundación Euskadi).

En 2018 el nuevo corredor del Euskadi Murias ganó en Oteiza y en el Campeonato de Navarra contrarreloj, fue segundo en el Circuito Guadiana y en una etapa de la Vuelta a Salamanca y sexto en las vueltas a Galicia y Valencia.

Xabier Muriel, director deportivo del grupo deportivo vasco, destaca que Berrade es un ciclista "que rueda muy bien y que cuando está en forma sube con los mejores".

"El último año no ha sido el mejor para él, por las lesiones y las alergias, pero en el poco tiempo que ha estado bien, ha demostrado su calidad. Tiene muy buena condición genética y a nada que tenga un poco de continuidad dará de qué hablar", subraya.

Por su parte, Berrade admite que su fichaje por el Euskadi Murias "es un subidón" y un "paso muy importante" en su carrera deportiva.

"Me considero fondista, soy bastante todoterreno y cuanto más dura sea la carrera, más kilómetros y más desnivel tenga, me va mejor. Ahora se trata de poner en práctica y demostrar todo lo que he aprendido y todo lo que me han enseñado en Lizarte", apunta.