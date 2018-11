El técnico del CD Tenerife José Luís Oltra ha analizado como ha ido la semana de cara al encuentro que el próximo sábado afrontará su equipo en Los Pajaritos ante el Numancia, apuntando que "ha sido una semana en la que el equipo ha dado pasos hacia adelante, aunque no debemos confiarnos pues queremos ser cautos. La intención es la de volver a dar pasos firmes durante este fin de semana".

NANO Y MALBASIC: “Tanto Nano como Malbasic pueden jugar juntos aunque tengo claro lo que voy a hacer y no lo voy a decir. Las actuaciones individuales quedan siempre en la memoria y evidentemente cobran peso de cara a las futuras decisiones, aunque tengo claro la calidad de ambos jugadores. De todos modos, cuando Filip saca ese gen competitivo, gana muchos enteros y hace relucir su calidad. Si asume ese paso como lo hizo el sábado ante el Alcorcón sería de necio por mi parte no darle continuidad”.

DANI HERNANDEZ: “He hablado con Dani la semana pasada y no hace falta que ahora vuelva a repetir dicha conversación. No quiero un debate cada semana y no pienso participar del mismo. Para mí el jugador transmite seguridad y confianza”.

SISTEMA DEFENSIVO: “No tengo olvidada la posibilidad de poner una línea defensiva de cinco jugadores en ningún caso. Todo se verá en función de lo que quiera que haga el grupo y en base al rival que toque decidiré. Es cierto que cada sistema tiene sus ventajas y sus defectos pero no es tan importante y a mi juicio no nos hace cambiar tanto de estilo”.

RIVAL: “Ellos en casa solo han perdido un partido, por lo que espero un rival sólido, fuerte y con buen manejo del balón y mucho peligro a la hora de realizar acciones de estrategia. Se muestran como un equipo muy complicado pues tienen condiciones para generar peligro en cualquier momento”.

PLANTEAMIENTO: “Nuestra intención es la de poder mantener la portería a cero aunque tengo claro que tendremos opciones de poderles dar un susto, pues es cierto que no son un equipo muy realizador aunque saben rentabilizar los tantos que anotan. No me condicionan las cuatro amarillas de Brian Acosta de cara a lo que propondremos pues no dejaremos pasar ninguna oportunidad y si debe jugar, lo hará”.

RESULTADOS: “Si ganamos en Soria confirmaremos las buenas sensaciones del triunfo ante el Alcorcón y el empate ante el Zaragoza. Tengo claro que para poder seguir dando pasos debemos ganar fuera”.