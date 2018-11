Xulio Ferreiro alerta de la "radicalización en la derecha"

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, advierte del "proceso de radicalización brutal en la derecha" y califica de necesario "el entendimiento" entre los partidos de izquierdas, sin "perder cada uno su identidad". En una entrevista concedida a Europa Press, el regidor coruñés admite su preocupación por la situación de la planta de Alcoa e insiste en que "económicamente, es una decisión que no se justifica".

"El papel relevante le pertenece al Gobierno", subraya sobre la búsqueda de una solución. Y, aunque defiende que lo mejor sería "seguir en un grupo amplio como Alcoa", no descarta la venta, pero no a "cualquier comprador". Preguntado si ve mala fe por parte de la empresa al negar la posibilidad de venta, reprocha a ésta "cierta frialdad", pero lo vincula con el hecho de que se trate de "una multinacional que toma sus decisiones a muchos kilómetros de aquí".

Ya en el ámbito de la gestión municipal, sobre la compra de pisos considerada nula por el Consello Consultivo --y por los que el PP presentó denuncia ante Fiscalía-- o el concurso de la antigua cárcel --que el Ministerio Público ha derivado al juzgado tras otra denuncia del PP--, rechaza actuaciones "arbitrarias" por parte de los concejales.

"Creo que al principio reaccionamos con cierta incredulidad", reconoce en el caso de los pisos, pero rechazando que se actuase "para favorecer a nadie". Sí afirma estar "jorobado" porque el concurso de viviendas, "que tenía que ser algo importante", acabase con la anulación de la compra de dos pisos.

Xulio Ferreiro / Europa Press

En cuanto al caso de la cárcel, defiende que se intentó "dar uso a un edificio que llevaba diez años vacío, intentar ver algo oscuro, me parece empecinamiento político". "Seguramente el proyecto del PP era dejar que se cayese o no sé si estaba prevista alguna operación que le jorobamos, a lo mejor alguien estaba echando cuentas y ese es el problema".

Preguntado si ve mala fe por parte de algún funcionario, dice que "como en cualquier otra organización, hay gente que trabaja muy bien, muy profesional y hay gente más regular".

"No tengo ningún indicio para poder afirmar otra cosa que error, descuido o la cantidad de trabajo", señala respecto al concurso con discriminación positiva al colectivo LGTBI, finalmente anulado. "Ese contrato pasó por los filtros previos, de asesoría jurídica y contratación y en esos dos lugares nadie vio nada raro, llegó un tercero y sí lo vio", resume sobre lo sucedido.

Muelles y área metropolitana

Cara a lo que queda de mandato, el alcalde apuesta por culminar proyectos en materia de movilidad o políticas sociales, así como avanzar en la recuperación de los muelles para la ciudad. "La lucha para que no se vendan es evidente", indica apelando al "consenso social" logrado "en estos tres años".

De la reunión mantenida recientemente con Puertos del Estado, valora "las medidas para aliviar la carga financiera y poder eliminar la urgencia de la venta al desplazarla del año que viene a dentro de tres o cuatro".

"Pero no soluciona el problema, la venta sigue estando ahí y lo que sí nos empieza a preocupar es la falta de movimientos". "Tenemos que sentarnos a hablar de esos convenios", recalca el regidor que pide "implicación" al Ejecutivo. "Está faltando valentía por parte del PSOE y del Gobierno", insiste.

En cuanto al área metropolitana, afirma que se sigue trabajando en su constitución, aunque admite la imposibilidad de ejecutarlo en este mandato. "Es más difícil hacer en el último tramo de mandato lo que no se consiguió hacer en tres años, que la ciudad se pronunciase por mayoría absoluta" para elaborar el borrador de ley.

Un PP "desleal"

Al respecto, lamenta la "visión poco valiente del PSOE y la visión desleal del PP". "Me gustaría que se pensase más en el interés general y más cuando, con el presidente de la Xunta, el compromiso era facilitar la entrada del transporte interurbano y luego hablar del área metropolitana". "Esto tiene que ver con una visión de país que pretende no tener pesos de contrapoder en A Coruña", añade.

Igual de crítico se muestra al ser preguntado por las partidas para la ciudad en los presupuestos de la Xunta para 2019. "No hay más que ver los números, ver la inversión por habitante en 2015 y cuál es hoy, cayó dos o tres veces".

"La prueba es que hubo que anunciar a última hora una ampliación del complejo hospitalario". "Proyectos antiguos se paran como la intermodal, se saca este año lo mismo que había el año pasado", incide el alcalde quien afirma que estas "quejas" existen también en otros alcaldes "que no son del PP".

Preguntado si ve una actuación partidista por parte de la Xunta en función del color político, el alcalde asevera que el PP "tiene una larga tradición de utilizar las instituciones para sus fines partidarios". "No apostar por A Coruña porque no te gusta el alcalde que hay, es un error no solo para la ciudad si no para toda Galicia".

"Entendimiento" de la izquierda

En cuanto a sí prevé una campaña electoral difícil, recuerda que el mandato ha sido ya "muy bronco". "Lo que es normal se quiere hacer pasar por extraordinario, con acusaciones injustas, se alimenta la crispación", cita el alcalde quien lo enmarca "en el estilo del PP".

"Cuando no tienes nada que ofrecer en positivo, ni para ilusionar a tus votantes, ni un proyecto para la ciudad, solo queda la bronca y deslegitimar a la ciudad". "El PP está demostrando todos los vicios de lo peor de nuestro sistema político", incide.

Ante la pregunta si, ante esta situación, cree necesario un acercamiento de las izquierdas, el alcalde advierte de que en estos momentos "en la derecha, hay un proceso de radicalización brutal". "La irrupción de Vox tiene que ver un poco con eso", argumenta el alcalde quien defiende que el "entendimiento" en la izquierda "es necesario". "Sin perder cada uno su identidad", matiza.

Sin embargo, apuesta por "discusiones productivas" entre estas formaciones "que hagan visualizar el modelo de cada uno, pero que ayuden a sumar, no que resten, hay determinadas polémicas en las que meterse es un error, es hacerle seguidismo al PP".

En el caso concreto de la relación de Marea Atlántica con el PSOE, afirma que "no tiene sentido poner un gobierno para dejar de apoyarlo al día siguiente, tienes que aceptar el papel en el que te pusieron las urnas". "Yo creo que aquí no hubo esa coherencia por parte del PSOE, demasiados bandazos", lamenta.

Futuro de En Marea

En cuanto a la situación de En Marea -ante las voces discrepantes en el sector crítico con la dirección-- y se puede repercutir en las elecciones municipales, ha señalado que "en Marea Atlántica no existe ningún tipo de división". "Es un lugar muy bonito donde militar, hay compañerismo y el espíritu de hace cuatro años".

Sobre las diferencias en En Marea, subraya que él no apoyó el partido instrumental para pasarse el día "hablando de lo que pasa dentro de las organizaciones". "Ya dije muchas veces que no se estaban haciendo las cosas de manera que se promoviese la cooperación entre las diferentes sensibilidades". Frente a ello, reivindica que debe ser "un movimiento político útil para resolver los problemas de la gente" y en el que las cuestiones internas queden "subordinadas a eso".

En cuanto a su futuro en la política, reitera su intención de presentarse solo a otro mandato. "Está en el código ético de Marea Atlántica y cuánto más estoy dentro de la política más creo en la limitación de mandatos", sentencia.