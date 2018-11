Abascal apuesta por repetir los candidatos al Consell y los Ayuntamientos de Ibiza en las elecciones de 2019

La Federación Socialista de Ibiza vuelve a confiar en Patricia Abascal para coordinar la estrategia electoral de la formación de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas. Abascal ha sido nombrada secretaria de Organización, sustituyendo a Pepa Marí, que llevaba tan sólo un año en el cargo.

Un movimiento que ha causado malestar en alguna agrupación de la isla por las formas en las que se adoptado esta medida en el último Comité Insular y que se plasmó en la votación para dar entrada a Abascal en la dirección con 13 abstenciones y un voto nulo.

La número dos de la FSE hace una apuesta clara por mantener "a todos los candidatos que ya concurrieron en los comicios de 2.015", aunque deja claro que todo ello queda expensas de lo que pase en el proceso de primarias que se convocará en enero de 2019. Habrá primarias tanto al Consell como a los Ayuntamientos de Ibiza, Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària.

Abascal dice que la verdadera renovación se produjo hace tres años y medio y que ahora lo que toca es "consolidar" la labor que se ha hecho tanto en los Ayuntamientos como en el Consell Insular o seguir trabajando en los municipios en los que se está en la oposición. "Siempre hemos defendido que en cuatro años no se puede desarrollar por completo el programa".

Abascal no cree que su designación haya generado división en la formación" no sé si alguien lo puede interpretar así". Recalca que al no ocupar un cargo público puede dedicar "más tiempo al partido y comenzar a trabajar en la elaboración del programa electoral". Señala que el secretario general, Vicent Torres ha explicado que lo que se busca "es reforzar la estructura del partido de cara al reto que se avecina".

La secretaria de Organización dice que convocará una reunión de la Comisión Ejecutiva la próxima semana en la que se nombrará el Comité Electoral y se crearán los grupos de trabajo para comenzar a redactar el programa con el que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones locales y autonómicas.