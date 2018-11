La Asamblea General Ordinaria, correspondiente a este año 2.018, se desarrollaba en las nuevas instalaciones de la sede de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, en la Casa de la Juventud, entrada por calle Joaquín Galván.

Precisamente uno de los puntos incluidos y aprobado, era el cambio de la sede social del Peña, para que pasase a esas instalaciones, para cualquier tipo de notificación o correspondencia.

El presidente explicaba el estado de cuentas, que consideraban saneadas, para poder acometer algunas adquisiciones en materia de equipo de iluminación y adquisición de más mobiliario, para poder acoger a más público.

También se podrán acometer algunas actuaciones artísticas, recitales, como la del día siguiente, con la presentación de un libro ‘Que grande que fuiste, Juan Breva’, con presencia de su autor, Rafael Chaves y recital de Rocío Segura, además otra actuación, para el mes de noviembre de ‘Pepe El Boleco’, así como una actuación en uno de los colegios de la localidad, en el marco del 'Día Internacional del Flamenco'.

Precisamente, con relación a esas dos actuaciones, Francisco Viedma se interesaba por el coste económico de ambas, advirtiendo de la posibilidad de no realizarse, por incomparecencia, la de ‘El Boleco’.

En ese punto desde la directiva, planteaban la posibilidad de poder contar con alguno de los recitales, de los dos circuitos, pendientes de realizar antes de final de año, por la Federación Provincial de Peñas Flamencas que preside el propio Viedma.

Ante lo cual este respondía, “…El año pasado la Peña Flamenca de Jaén (refiriéndose, supuestamente, a la Peña Cultural Flamenca de Jódar) tuvo una actuación del ‘Flamenco por las Peñas’, este año está previsto, además que ya lo hemos andado y cerrado, de que está previsto en los 13 recitales del circuito ‘8 Provincias’, teníamos que hacer cante o baile, visto el escenario, este año está previsto, está propuesto, con la primera fecha, que quiero recordar que era el 6 o el 8 de diciembre, porque se puso en noviembre pero en noviembre no ha empezado. Entonces depende que la Junta, nosotros tenemos la Confederación el lunes, 29 una reunión, urgente, en Granada, para un escrito de la Junta. La Junta está poniendo una serie de condiciones… Entonces Jódar, lo mismo que Martos, 13 peñas están incluidas en ‘8 Provincias’, las otras están incluidas en el ‘Flamenco por las Peñas’, ¿Quién vendría? Vendría un cantaor de fuera, de otra provincia… De Córdoba, me parece que han propuesto a ‘El Califa’, Rafael Ordóñez, Ana Belén Castillo y otro… Esto tiene que estar terminado en diciembre… Llevamos de pleitos con la Junta, para hacer la programación, desde enero, coño, todavía no se ha cerrado y estamos ya en noviembre, luego tiene que ser todo en un día. Jaén tiene un problema, que es el de la aceituna, se puede programar en septiembre, pero quién paga manda. Lo previsto que hay es el 6 u 8 de diciembre, que venga un acto del circuito ‘8 Provincias’ que ahora se llama ‘Circuito Andaluz de jóvenes flamencos’, pero eso depende de la Junta, que lo apruebe o no lo aprueba. Es lo único que puedo aquí adelantaros ahora mismo”.

En ese punto el presidente de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, Blas Blanco, se mostraba confiado de tener la suerte, para contar con alguna actuación de los circuitos pendientes, en lo que resta de año y se producía un cruce de declaraciones, en el cual también intervenían algunos miembros de la Junta Directiva:

- Blas Blanco (BB): Entonces ya, esperemos que tengamos suerte…

- Francisco Viedma (FV): No, la suerte va a ser la misma que todas las peñas…,

- BB: No, la misma no, porque la vez pasada no tuvimos suerte, esperemos que esta vez si…,

- FV: Yo he venido, como socio, aquí y no quiero más polémicas… con suerte tendréis una (actuación), si hay 28 recitales…

- BB: Hay peñas que tienen más y peñas que tienen menos,

- FV: No vengas jodiendo Blas, que no hay peñas que tengan más…

- BB: Perdona, que yo no te estoy insultando, te estoy siendo respetuoso,

- Directivo: … Si algunos recibieron su recital en primavera, y nosotros no, pues ahora nosotros deberíamos de recibir lo que ellos van a recibir, 2, ¿No?... Ellos han recibido uno y ahora otro, dos…

- FV: … y ¿A qué peña se lo quitas?...

- Directivo: … Pues se hace por suerte, o como sea, la suerte nosotros la tenemos para siempre para no tener actuación…

Al día siguiente tenía lugar, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, la presentación, la primera a nivel andaluz, del libro ‘Que grande fuiste, Juan Breva’, con motivo del centenario de su muerte, con presencia de su autor Rafael Chaves, experto y estudioso flamencólogo. La presentación estuvo ilustrada, al cante, con Rocío Segura y Luis Medina, a la guitarra. Un acto con la colaboración del Ayuntamiento de Jódar y Radio Jódar SER.

Circuitos en Primavera:

Durante los meses de abril, mayo y junio se desarrollan dos circuitos, con 28 actuaciones, en Linares 5, en Jódar ninguna, según la información que publicabamos en el mes de mayo.



‘A la Verde Oliva’

El circuito flamenco ´A la verde oliva´ cumplía esta año su 26.ª edición, destacando el papel de la mujer en el flamenco. Hasta el próximo 9 de junio se desarrollarán diez espectáculos por diferentes peñas de la provincia de la mano de cantaoras como Gema Jiménez (2 actuaciones, Guarromán y Cabrerillo de Linares), Regina (de Huelva, 2 actuaciones en Navas de San Juan y Mancha Real), Montse Pérez (de Almería, en Arjonilla), Nazareth Cala (de Cádiz, actuación en Sabiote), Ángeles Toledano (de Villanueva de la Reina, actuación en Orcera), María Terremoto (de Cádiz, una actuación en Andújar) e Isabel Rico (Málaga, una actuación en la peña Plomo y Plata de Linares). Además, también se contará con la presencia de la bailaora galduriense Rosa Ruiz, en el espectáculo que comparte con Joaquín Pareja Obregón, Baños de la Encina.

De las diez actuaciones previstas en este circuito continúa siendo mínima la representación de artistas de la provincia, solo tres Gema Jiménez, Ángeles Toledano y Rosa Ruiz esta repite del anterior circuito (Cajasur con el Flamenco) como Isabel Rico, Montse Pérez, Nazaret Cala, María Terremoto y Regina.

Por último, la delegada ha recordado que de forma paralela y hasta el próximo 6 de julio, también está en marcha el VII Circuito ´Primavera Flamenca´, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte y que está promovida por la Fundación CajaSur y la Federación Provincial de Peñas Flamencas. El programa de esta edición también destaca el papel de la mujer en el flamenco, y ofrece un total de 18 espectáculos que comenzaron el pasado mes de abril.

En este caso con recitales en las peñas Femenina ‘Carmen Linares’ (Linares), ‘La Taranta’ (Linares), ‘El Puchero’ (Bailén), Martos, ‘El Lanchar’ (Jimena), ‘Luquitas de Marchena’ (Linares), ‘Puerta de Andalucía’ (La Carolina), ‘Juanito Valderrama’ (Torredelcampo), ‘La Arroyá’ (Mengíbar), ‘La Serrezuela’ (Bedmar), ‘La Soleá' (Torreperogil), Pegalajar, ‘El Olivo del Cante’ (Villanueva de la Reina), Baeza, ‘La Besana’ (Torredonjimeno), ‘Ar Compas’ (Arroyo del Ojanco), ‘El Torreón del Cante’ (Lopera) y ‘La Temporera’ (Porcuna).