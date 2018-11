Victoria a domicilio en Mancha Real a pesar del mal segundo tiempo azulillo

Tres puntos muy importantes para el conjunto del Linares Deportivo (1-2) en un nuevo derbi provincial frente al Atlético Mancha Real. Los azulillos, que apenas dispararon a puerta en el primer tiempo, se marchaban al descanso con un 0-1 tras el gol de Beda y a pase de Chendo. Efectividad cien por cien. Hasta ahí, partido igualado con apenas fútbol para ambos equipos sobre el verde.

Sin embargo, el Linares volvería a bajar su rendimiento en el segundo tiempo, tal y como le ocurrió en la pasada jornada ante el Torredonjimeno. Esta vez fue con un susto aún mayor. Los visitantes no aprovecharon la superioridad numérica en el terreno de juego después de la expulsión por doble amarilla de Luis Lozano, dejando a los suyos buena parte del segundo tiempo con diez. Lejos de venirse abajo, el conjunto de Manuel Moreno "Rizos" sacó la casta y fue capaz de, no solo plantarle cara al Linares Deportivo, sino de encerrar atrás a todo un aspirante al título de campeón y empatar la contienda gracias a Vitu en el 81'. Ganó por completo el centro del campo a un Linares que, seguramente, echó mucho de menos a Pablo Ortíz (sancionado).



Manu Garrido también acabaría marchándose a la caseta a falta de unos diez minutos para la conclusión del partido por dos tarjetas amarillas. Fue ahí cuando, quizás, la ambición del Mancha Real (tenía contra las cuerdas a los de Juan Arsenal) pasó factura y, en una contra, Miguelito hizo el milagro para el Linares anotando el 1-2 en el 96'. Éxtasis azulillo en ese momento, pues ya se saboreaba el punto en el estadio de La Juventud, pero que no puede hacer olvidar la horrorosa segunda parte del equipo minero. No fue capaz de controlar el marcador incluso con dos hombres más en el campo. Se ganó y eso es siempre bueno, pero hay que tomar nota de las pésimas segundas partes que está realizando el Linares Deportivo. Asignatura pendiente para mejorar que no puede maquillarse con acciones individuales heróicas que, no en vano, siempre serán bienvenidas.