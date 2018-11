La Fiscalía de Menores ha expulsado durante dos días a una menor de 16 años del centro de Hortaleza

La joven llegó a Cádiz en patera a mediadios de julio. Lo hizo sin estar acompañada de ningún adulto y sin pasaporte. Meses más tarde, su madre le envió su partida de nacimiento donde se indica que nació hace 16 años en Tánger. Tras un primer reconocimiento físico, fue enviada a un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados en Cádiz. Semanas después, la joven llegó a Madrid, su destino inicial, y tras una identificación policial fue enviada al centro de menores de Hortaleza. Allí ha pasado los últimos tres meses. Hasta que el pasado martes recibió una notificación firmada por la directora del centro en el que le trasladaban su expulsión por ser mayor de edad.

Raíces denuncia que la notificación "carece de pleno derecho"

Pero la joven defiende que tiene dieciséis años, y lo justifica con su partida de nacimiento. Durante su estancia en el centro, explica la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, "la Fiscalía de Menores, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, debe comprobar su verdadera edad para, en el caso de dirimir que se trata de una menor, tutelarla". Reyzábal dice que en el caso de esta joven, "no existían dudas porque su apariencia física es de una chica de entre trece y catorce años. Precisamente por eso fue enviada en primer lugar a un centro de menores en Cádiz y finalmente a Hortaleza". El procedimiento para comprobar la edad de los menores pasa por, explica Reyzábal, verificar los documentos que estén en manos del presunto menor a través del Consulado o Embajada de su país de origen o, en el caso de que no porten documentos, la Fiscalía de Menores ordena un reconocimiento físico para determinar su edad". No obstante, "en el caso de Madrid la Fiscalía actúa sistemáticamente de esta forma: en lugar de realizar las comprobaciones de los documentos con las embajadas, opta por realizar reconocimentos físicos". Una situación que ha permitido que en el caso de esta joven marroquí, las pruebas físicas determinaran que es mayor de edad a pesar de lo que consta en su partida de nacimiento.

Y es que fueron estas pruebas las que han servido para que el fiscal concluya que es mayor de edad y decidiera así darle de baja en Hortaleza. Aunque el modo en el que notificaron su expulsión del centro, "también carece de pleno derecho" para la presidenta de Raíces. También el modo en el que la Fiscalía concluye su supuesta mayoría de edad que "se basa en un estudio físico en lugar de en la comprobación de la legalidad de los documentos que la niña porta". Y es que el martes, explica Reyzábal, "trasladaron a la joven una notificación con el título comunicación de baja, firmada por la directora del centro, donde se comunica que ingresó el 4 de agosto y que causa baja en esta residencia el día 30 de octubre por mayoría de edad; y entre paréntesis se indica que responde a un decreto del Fiscal de Menores". Y esta notificación no es válida, defiende, "porque ni se le traslada ese decreto del Fiscal ni un cese de tutela, lo que deja a la joven sin la capacidad de recurrir nada, porque no le han dado ningún documento con validez legal".

La joven fue expulsada el martes con esa notificación bajo el brazo y también con un papel con el número del SAMUR que le habían entregado en la residencia. Fue entonces cuando los servicios jurídicos de la Fundación Raíces, después de que encontraran a la joven en la calle, decidieron acudir a los juzgados de guardia de Plaza de Castilla.

La jueza de guardia ha ordenado su reingreso en el centro como media cautelar

En los juzgados, a los que los abogados de la Fundación acudieron con la joven, denunciaron la situación de desamparo y abandono en la que la Fiscalía había dejado a la joven. Y la jueza de guardia ordenó como medida cautelar y "basándose en el principio básico de actuar siempre en favor de o beneficio del menor" - explica en el auto al que ha tenido acceso la SER- su reingreso en el Centro de Hortaleza y su reconocimiento por tanto de menor no acompañada hasta que se dirima su edad en los Tribunales.

En el auto, la jueza dice que "carece de elementos para alcanzar una u otra conclusión en cuanto a la minoría de edad", no obstante destaca que la joven aporta "lo que debe valorarse un principio de prueba por escrito, en el que, a pesar de la falta de traducción, si se puede observar que la fecha de nacimiento es la de 11 de junio de 2002, lo que implicaría que la misma contara en la actualidad con la edad de 16 años". Por eso obliga a su reingreso en Hortaleza y ha trasladado ya el caso ante la jurisdicción civil pertinente para que diriman su edad.