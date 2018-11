Los suplentes no llaman a la puerta de Machín

El Sevilla ofreció uno de los peores espectáculos futbolísticos de la temporada. Si Machín le pide a los suplentes que llamen con fuerza a su puerta, ayer no lo hicieron. Sólo se salvó en el partido el debutante, Javi Vázquez, lateral zurdo alcalareño, hijo del ex delantero Ramón Vázquez. El resto, un espanto. Cierto es que ni el rival ni el escenario, impracticable, ayudaron, pero no puede servir de excusa.

El que quiera ver un partido preocupante de cara el futuro, también está en su derecho. Machín cuenta con lo justo para tres competiciones y, una vez más, ha quedado demostrado. Juan Soriano está muy lejos de Vaclick, Gnagon, lejísimos de un central de 15 millones, Muriel y Promes ni se acerca a lo que costaron... Por tanto, pocos de ellos parecen aptos para echar una mano en partidos de enjundia.

El encuentro fue imposible para el espectador. Alguna llegada inquietante y poco más. Pajuelo pudo marcar para los locales e Iglesias Villanueva no señaló un penalti de Aleix Vidal; Muriel y Promes lanzaron al palo desde una posición escorada.

La mejor noticia es que no hubo lesionados en un terreno de juego propicio para ello y que la segunda unidad del Sevilla, cuando entra en juego, evidencia la obligatoriedad de refuerzos en el mercado de invierno.

FICHA TÉCNICA

CF Villanovense (0): Óscar, Cristian, Tapia, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo, Álex (Leandro, minuto 80), Selfa (Borja García, minuto 63), Carrasco, Xavi (Poley, minuto 85) y Montero.

Sevilla FC (0): Juan Soriano, Aleix Vidal, Amadou, Gnagnon, Escudero, Javi Vázquez, Roque Mesa, Borja Lasso (Mena, minuto 77), Nolito, Muriel y Promes.

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva, gallego. Amarillas para Javi Sánchez, Nolito, Selfa, Muriel, Mena y Montero.