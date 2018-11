Anquela: "Me gusta jugar con cuatro defensas y dos delanteros, pero tengo que adaptarme a lo que es mejor para el equipo"

Por primera vez en esta temporada, Juan Antonio Anquela ha podido realizar los últimos entrenamientos de la semana con todos sus jugadores una vez que Toché también está recuperado. El técnico jienense cuenta con los 19 futbolistas de la primera plantilla de cara al partido contra el Mallorca y veremos si el delantero, y otros jugadores que vienen de lesión como Carlos Martínez y Alanís, entran en la citación que conoceremos mañana tras la sesión matinal porque de momento, según aseguró Anquela, todavía no cuentan con el alta médica. El que sí se espera que vuelva a una lista es el central Carlos Hernández después de casi dos meses alejado de los terrenos de juego. El entrenador del Real Oviedo medita cambiar el sistema de nuevo y pasar a jugar con dos puntas en busca de tener más presencia en el área rival.

El técnico se lamentaba de la derrota en Tarragona y consideraba que el fútbol había sido "demasiado cruel para el rendimiento que ofreció el equipo". Los carbayones perdieron por la mínima debido a un error grave a balón parado, unos fallos que se han repetido en varias ocasiones esta temporada, todo lo contrario que sucedió la campaña anterior. Sin duda, un aspecto importante a correguir por parte del entrenador andaluz: "Intentamos que las cosas se hagan por convencimiento. El año pasado fuimos un equipo fiable en las dos áreas y ahora estamos teniendo problemas, pero estoy convencido de que vamos a mejorar en ese aspecto. Hemos recibido muchos goles y han sido muchos puntos los que se han quedado por el camino por esta circunstancia”.

Anquela nunca ha sido un entrenador que alterne diferentes sistemas. En su comparecencia reconoció que el hecho de haber tenido lesiones y de no poder encadenar dos victorias consecutivas han provocado tantas variantes en el esquema: "También puede influir eso, queremos sumar cada día. En mis equipos cambiaba cuando había que arriesgar, pero no variaba en el resto. A mí no me gusta eso porque da la sensación de que estamos pegando bandazos, pero si lo tengo que hacer lo haré, yo no soy cuadriculado. A mí me gusta jugar con cuatro defensas y dos delanteros, uno de ellos que haga de segundo punta, pero yo tengo que adaptarme a lo que es mejor para el equipo. Me gustaría jugar sota, caballo y rey, pero hasta el momento no podemos hacer eso y tenemos que poner a los mejores en el sistema que más nos convenga. Unas veces acierto y otras no”.

Comunicado de Symmachiarii

En este partido el Grupo Symmachiarii ha decidido no mostrar su habitual pancarta que se encuentra en cada encuentro en el fondo norte del Carlos Tartiere para evitar que el club pueda ser sancionado por la Liga, una vez que el Comité Antiviolencia solicitó al Oviedo que rompiese cualquier relación de colaboración con dichos seguidores, y que estos, evitaran la exhibición de los símbolos del grupo (pancartas, bufandas o murales) en las gradas del estadio. Vistos los antecedentes, la entidad carbayona se podría exponer a una multa económica de 30.000€. Esta no será la única medida para el próximo choque, sino que Symmachiarii no accederá a su ubicación en el municipal ovetense hasta el minuto 14 "en rechazo a las 14 sanciones injustificadas" del día del Extremadura, según refleja el comunicado emitido por los propios aficionados. Además emprenderán acciones legales para que la Liga y el CSD rectifiquen su decisión y el Oviedo pueda colaborar con ellos sin ningún tipo de represalia.

Actualidad del rival

Será la segunda vez que Oviedo y Mallorca se van a ver las caras este año, la primera fue en la Copa del Rey donde los bermellones eliminaron a los azules tras ganar 1-0 en Son Moix. Por su parte, el equipo balear es un conjunto recién ascendido que ocupa la séptima posición, está un puesto por encima del Oviedo y tiene un punto más que los azules. Fuera de casa ha ganado un partido, ha empatado dos y ha perdido otros dos. En la última jornada empató a dos contra Las Palmas en un partido que iba perdiendo 0-2 a los trece minutos. El equipo de Vicente Moreno, que viene de perder en la Copa del Rey contra el Valladolid (1-2), no atraviesa un buen momento en la Liga y llegará al Tartiere después de haber conseguido solo una victoria en los últimos siete encuentros.

