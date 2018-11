La vida a los 100 años

Paquita Montiel está a punto de rebasar los cien años. El próximo 9 de noviembre cumplirá el siglo de vida y su familia ha querido compartir con todos la celebración. En A vivir que son dos días Euskadi, una de sus cinco hijos, Ane Guisasola, ha detallado los preparativos para ese día. En la residencia San Ignacio-Hermano Gárate de San Sebastián donde vive Paquita, oficiarán una Misa y, después, comerán todos en familia.

Paquita Montiel en su residencia / Cadena SER

Nacida en Frúniz (Bizkaia), es una de las 570 personas centenarias que hay en Euskadi, según EUSTAT. A los tres años, se trasladó a San Sebastián donde ha vivido desde entonces. En Cadena SER Euskadi, Paquita ha recordado sus años en Tolosa y su afición por la costura.

Quien ya ha cumplido cien años es Carmen Cea, gallega de nacimiento y baracaldesa de adopción. Llegó al municipio vizcaíno hace cinco años y allí vive desde etonces junto a una de sus hijas, Esther García, quien, preguntada por el secreto de la longevidad, ha respondido que lo desconoce. "Mi madre no se ha cuidado nada. Ha trabajado en el campo como una burrica, tuvo 6 hijos y comía lo que tenían". Carmen sale todos los días y da sus paseos. "Se encuentra bien de salud. Hasta ahora. Ya veremos", explica su hija.

En la Universidad del País Vasco acaban de arrancar una investigación a través de la cual pretenen averiguar si existe relación entre la longevidad y la ingesta de lactosa que llevan como excipiente los medicamentos. Porque, tal y como explica Mari Ángeles Martínez Pancorbo, catedrática de Biología Celular y directora del Banco de ADN de la UPV, "no hay unos genes que incidan en la longevidad, lo que sí hay es longevidad en las familias, es decir, personas longevas con ancestros longevos, lo que nos lleva a pensar que sí hay algo en la genética". En lo que sí incide Martínez de Pancorbo es en que "las adversidades no van contra la longevidad", es decir, que el trabajo duro o las situaciones adversas no restan años.

Este mes de noviembre, el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) va a actualizar la llamada Estadística Municipal de Habitantes que, entre otros, ofrecerá el dato actualizado de personas centenarias en Euskadi.