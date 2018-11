Cerca de 19.000 personas han asistido a los conciertos de la MTV Week

La MTV Week se acerca a su momento culminante. Será este fin de semana con el macroconcierto de MUSE, Cristal Figthers y Berri Txarrak en San Mamés y con la entrega de los premios MTV el domingo en el BEC. Desde el lunes 19.000 personas han participado en los conciertos gratuitos que se han celebrado en Bilbao, Durango y Barakaldo, y que han servido de antesala para lo que se vivirá mañana desde las 19:30 horas.

Esta mañana en Hoy por Hoy Bilbao, el diputado de Desarrollo Económico, Imanol Pradales, se ha mostrado satisfecho con la asistencia de público a los conciertos, a pesar de que "no nos ha acompañado el tiempo". Sobre los casos de reventa de entradas que hemos conocido estos días, en los que se han llegado a pagar 75 euros por un pase, Pradales ha lamentado que haya gente que esté haciendo negocio. "Todo lo que tenga que ver con la reventa me parece horrorosamente mal" y es que a pesar de los mecanismos de control que se habían establecido y aunque no ha sido de manera masiva es algo que no se ha podido evitar.

Para la Diputación que la cadena norteamericana haya fijado sus ojos en Bilbao para la entrega de los premios supone seguir exportando la marca Bilbao-Bizkaia en el mundo. La gala del domingo se retrasmitirá en directo para 135 países y según MTV llegará a 500 millones de hogares. Ariana Grande, Ed Sheeran, Dua Lipa o Camila Cabello, con seis nominaciones son algunos de los artistas internacionales que estarán este fin de semana en el BEC.