Cervera: "Ahora mismo no se sabe si podemos luchar por ascender o por no descender"

Las victorias lo cambian todo. El ánimo de la grada, del grupo, del cuerpo técnico del entorno. Cambia el discurso, las caras, el tono y hasta el mensaje. Cervera recupera el ánimo y no ve la vida del mismo color. "Ahora mismo tenemos las mismas posibilidades de estar abajo que de estar arriba" dice el entrenador que va notando mejoría en su grupo. "Ahora no se sabe dónde estará el Cádiz, si luchando por ascender o luchando por no descender", añade el entrenador.

Es verdad que no lanza las campanas al vuelo y que no vende humo, pero hace un par de jornadas no vendía el mismo mensaje, ni lo hacía con la misma rotundidad y contundencia. No quiere derrochar optimismo, por eso asegura que no está más contento que en semanas anteriores. "No entendéis la visión desde aquí. Más contento no, que va", sentencia.

Eso sí, reconoce que la victoria en Lugo lo hizo sentir "diferente. Como siempre, como cuando algo te sale bien o te sale mal, pero no puedo cambiar en tres días. No puedo ser un día un bicho y otro día un príncipe", dice el entrenador.

Sigue con su discurso de lucha y entrega y reconoce que "si cogemos confianza podemos meternos arriba, puede ser. Un contrario nos dijo que 'así sí', pero se refería a lo que vosotros no valoráis, corriendo, robando, apretando... Si conseguimos ser así podemos estar ahí".

Sobre el partido del próximo domingo reconoce que "ganar al Elche nos da cierto aire para no estar en esa zona tan peligrosa. Tenemos que intentar no vivir en esa angustia porque se pasa mal". "Se vive más tranquilo, con el resultado las cosas se ven de otra manera, pero hasta que no tengamos una racha de cuatro o cinco partidos estaremos con la angustia. Ahora se ve cierto cambio, pero nunca fuimos un desastre", sentencia Álvaro Cervera.