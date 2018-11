Servigest inicia la temporada

El Servigest da comienzo a la temporada en la Primera División Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas jugando en Ferrol frente al Abeconsa Basketmi.Se enfrentarán dos equipos llamados a estar en las posiciones de arriba y que se postulan desde el principio como favoritos para luchar por el ascenso.

El equipo ferrolano no cuenta esta temporada con el brasileño Luciano, su principal arma el año pasado, no solo ofensiva, sino también defensiva debido al dominio absoluto del rebote que mostró en todos sus partidos, pero lo ha sustituido por un jugador de grandísima categoría como el polaco Karol Szulc. A su lado sigue el grupo de jugadores habituales que tan buen papel llevan haciendo varios años. La internacional española Vicky Alonso, Romero o Rañales son sólo algunos de los miembros de un equipo que pretende hacer del Polideportivo del Ensanche un fortín de donde será muy difícil arrancar una victoria para los equipos visitantes.

Por su parte, el Servigest añade a la plantilla ya habitual la incorporación del lituano Erikas Siaurusaitis y el mexicano Eriban Loyola. Dos jugadores todavía por hacer, de los que se espera que vayan poco a poco cogiéndole el ritmo a la competición y que ayuden a subir el nivel del equipo. El entrenador burgalés, Rodrigo Escudero, lamenta no haber podido realizar algún partido más de pretemporada, pero cree que sus jugadores llegan en un momento óptimo para este primer partido. “Por unas circunstancias o por otras, no pudimos concertar ningún partido en estas dos últimas semanas para hacernos una idea de cómo estamos realmente. Pero esto también tiene su lado positivo, ya que esta espera está motivando especialmente a los jugadores, que llegan con mucha hambre de balón y ganas de plasmar en la competición las buenas sensaciones que se perciben en los entrenamientos. De todos modos, la liga es muy larga y nuestro objetivo está al final de la temporada, disputar la fase de ascenso, por lo que no debemos obsesionarnos con el primer partido”