Hoy, un tema recurrente del que no paramos de hablar los periodistas porque, entre otras razones, no hay que parar de hablar de ello. Hay que darle voz y sobre todo denunciarlo. Hoy hablamos de Violencia de Género y, en concreto del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas.

¿Qué acciones realizan desde el DEMA, qué servicios prestan?

Pues como cada caso es distinto y dada la sensibilidad de las situaciones que viven las mujeres, el DEMA ofrece acompañamiento al reconocimiento médico inmediato; asesoramiento jurídico, muy importante cuando las mujeres se sumergen en un proceso judicial, con todos los altibajos emocionales que ello supone; también un acompañamiento en todos los trámites que tengan que realizar las mujeres; información; y la posibilidad de acogimiento inmediato si fuese necesario, si la víctima tuviese que salir de su domicilio. Y es una cosa que destacan muchos trabajadores sociales y psicólogos, la necesidad que tienen las víctimas de violencia de género de escapar de sus casas donde conviven con el agresor y de entrar en casas de acogida, que son puntos no localizables, de los cuales no se sabe su dirección, precisamente para protegerlas a ellas y a sus hijos si tienen.

¿Qué es ser Intersexual?

Es probable que si hablamos de personas lesbianas o gays todos sepamos lo que significa, hombres o mujeres que sienten atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo o género. Las personas bisexuales son aquellas que sienten esa atracción pero hacia personas de su mismo sexo o género o hacia el opuesto.

En cuanto a la transexualidad, la viven las personas que no se sienten identificadas con su sexo biológico y que por tanto, desean una reasignación de sexo. Pero tenemos que diferenciar entre una persona transexual y una persona transgénero, que es aquella cuyo sexo sentido y su sexo biológico no coinciden pero que no sienten la necesidad o no quieren someterse a una intervención quirúrgica o a un proceso de hormonación.

¿Qué pasa? que muchas veces los periodistas hablamos de personas transexuales que en realidad son transgénero, que no se han sometido a intervenciones o no quieren hacerlo. Para remediar esta confusión, muy común, el término que debemos emplear es simplemente el de "persona trans".

Por último tenemos el término "intersexual", antes denominados, erróneamente, como personas hermafroditas. Pero nada más lejos de la realidad, se trata de aquellas personas que nacen con características anatómicas de ambos sexos. Y son los padres, junto a las recomendaciones de los médicos o las valoraciones, los que deciden qué sexo va a tener ese bebé socialmente. Que luego él se puede sentir mujer u hombre, y el sexo que se le fue asignado no coincida con su sexo sentido... Lo cual supondría lo se llama una transexualidad forzada...