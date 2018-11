El álbum trágico de la inmigración

Cerramos una semana rara, con festivos de por medio y conflictos abiertos en el ámbito político y judicial. Por ejemplo, seguimos pendientes de lo que pasará con Fernando Clavijo y el caso Grúas. Tenemos a la vista un lío jurídico entre la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con el nuevo Estatuto de Autonomía como telón de fondo y los aforamiento que van y vienen. Sumen la batalla preelectoral, caldeada por la inestabilidad en La Laguna y el cruce de declaraciones a cuenta del harakiri de la agrupación socialista en Aguere, además de los roces entre CC y PSOE en el Cabildo de Tenerife. Y no se olviden de los presupuestos canarios, del superávit, los convenios sin firmar y las eternas acusaciones entre unos y otros para saber quién rompió el invento de la Sanidad en las Islas. Por cierto, una semana que concluye con otra petición para declarar la situación de emergencia humanitaria por la llegada de menores migrantes no acompañados, esta vez a Fuerteventura -quizás un poco excesivo como medida preventiva, sobre todo por la imagen que se traslada a la sociedad-. Precisamente ayer, fíjense, se cumplían 30 años de la primera imagen del cadáver de un inmigrante fallecido en las costas españolas. No fue el primer caso, pero sí la primera instantánea de un drama que hoy, tres décadas más tarde, continúa. Lo recordaba ayer en El País el periodista canario José Naranjo.

El mundo que nos ha tocado vivir tiene estas cosas; mientras nosotros seguimos enfrascados en la batalla superficial del día a día, no muy lejos de aquí otros deciden echarse a la mar y jugarse la vida. Disfrutemos de nuestras semanas raras; por suerte nosotros ya no tenemos que arriesgar la vida en veleros y barcos de mala muerte. Deberíamos recordarlo antes de criminalizar a unos chicos que sueñan con un futuro mejor y que se arriesgan a acabar ahogados en alta mar o varados inertes en cualquier playa. Y ante esta tragedia, como escribe Naranjo, seguimos siendo "una sociedad que, pasado el sobresalto de la portada o el minuto y medio de televisión, sigue mirando hacia otro lado".