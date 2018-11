Muere un motorista en la carretera que conecta Ronda con San Pedro de Alcántara

Un motorista ha fallecido este medio día en el kilómetro 14 de la carretera A-397, la que conecta Ronda con San Pedro de Álcantara, por causas que se desconocen y que ya se encuentra investigando la Guardia Civil que se personó rápidamente en el lugar del siniestro. En el accidente no se ha visto implicado ningún otro vehículo y fueron varios ciudadanos los que a las doce menos cuarto de esta tarde dieron el aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía que rápidamente activó a la Guardia Civil y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), quienes no pudieron hacer otra cosa que certificar la muerte de esta persona de la que de momento no han trascendido más datos.

