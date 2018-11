Bendodo: "la mayoría de las carreteras comarcales están en perfectas condiciones"

El Partido Popular ha vuelto a insistir en que si logra gobernar en la Junta de Andalucía a partir del mes de diciembre la autovía Ronda-Málaga será una realidad aunque también ha sacado pecho del estado de las carreteras comarcales que son competencia directa de la Diputación de Málaga diciendo que la mayoría de ellas "están en perfectas condiciones" según ha indicado el líder de los populares malagueños, Elías Bendodo, que este miércoles por la noche ha presidido la convención comarcal que los populares han desarrollado en la ciudad del Tajo.

El también presidente del ente Supramunicipal, por otro lado, ha asegurado que "para el gobierno de Juanma Moreno será una prioridad la mejora en las comunicaciones terrestres de la comarca" siendo la principal carencia la falta de una vía rápida. Por ello, desde el PP aseguran que si logran gobernar en Andalucía iniciarán los trámites para la construcción de la autovía que nos conecte con la capital malagueña. Bendodo ha insistido que Ronda “es el único municipio andaluz con más de 30.000 habitantes que no tiene una conexión por autovía”. “Y eso si nos vamos a la cabecera de comarca, porque si hacemos un escrutinio del resto de la Serranía, nos encontramos con carreteras autonómicas muy deficientes y que suponen para sus usuarios un grave peligro”, ha apuntado.

Soraya García le pide que rectifique

Las declaraciones de Elías Bendodo no han sentado nada bien en algunos municipios. Sus vecinos y alcaldes no entienden la afirmación del líder popular. En Benaoján, su regidora, Soraya García, ha manifestado que "no doy crédito a las palabras de Bendodo. Debe estar confudido y piensa que todavía está en la Costa del Sol porque desde luego las carreteras de la comarca de Ronda no son para sacar pecho". La socialista ha concluido afirmando que cree que "debería rectificar" y potenciar el presupuesto económico para el mantenimiento de la red de carreteras de la comarca rondeña.