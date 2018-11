Formoso reclama a la Xunta "criterios consensuados" para el reparto de fondos

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha reclamado a la Xunta que articule "criterios consensuados de asignación y distribución" de fondos autonómicos, estatales y europeos; al tiempo que ha demandado que las entidades locales puedan participar de manera "activa" en la "definición del destino y ejecución" de estas subvenciones.

Así se ha expresado este viernes el presidente provincial y alcalde de As Pontes (A Coruña) durante su intervención ante el Parlamento gallego para dar cuenta del presupuesto de la institución para el próximo año, que ascenderá a 183,6 millones de euros, lo que supone un 2,2 por ciento más que este año.

"Austero, realista, socialmente sensible y orientado a la creación de empleo". De esta manera ha definido González Formoso las cuentas de la diputación para 2019, que serán sometidas a la opinión de los grupos en el próximo pleno de la corporación provincial, fijado para el próximo 16 de noviembre.

Tras recordar que el organismo que preside presenta "deuda cero", el socialista ha vuelto a pedir la flexibilización de la ley de estabilidad presupuestaria que, a su juicio, está "artificialmente limitando" la capacidad financiera de las administraciones locales.

En este sentido, ha dicho que comparte la máxima de que "no se puede gastar lo que uno no tiene", pero que "no es adecuado" que instituciones que presentan superávit "no puedan gastarlo" en servicios para la ciudadanía.

Plan único



González Formoso ha destacado la creación del Plan Único de la diputación como una de las actuaciones más destacadas de su mandato. En esta línea, ha recordado que desde su puesta en marcha en 2017, la medida ha permitido implantar "un nuevo modelo de cooperación con los ayuntamientos", ya que otorga "total autonomía" a los municipios "para decidir en qué invierten" los fondos del plan, dotado para 2019 con 61,5 millones de euros.

A continuación, ha apuntado que en los dos últimos años el Plan Único de la Diputación de A Coruña ha permitido "la ejecución de más de 800 obras" en los 93 ayuntamientos de la provincia, con una inversión "histórica" de 182 millones de euros.

Por otra parte, Formoso ha instado a crear un "nuevo Pacto Local" basado en "un acuerdo amplio" entre todas las fuerzas políticas que "actualice" la relación de las competencias y "concrete las condiciones óptimas de prestación y financiación de servicios públicos municipales".

"Son muchos los ejemplos de leyes y normas autonómicas que establecen competencias y obligaciones para los ayuntamientos que no se evalúan ni cuentan con financiación suficiente de la Xunta", ha incidido el presidente provincial, que cree que servicios como la gestión de incendios, los servicios sociales o la protección animal quedan en manos de los ayuntamientos si tener el suficiente respaldo de la Administración autonómica.

Para paliar esta problemática, González Formoso ha propuesto que la Comisión Galega de Cooperación Local cuente con "contenido y periodicidad" para que pueda "cumplir adecuadamente su misión".

Empleo

Ante la comisión, el mandatario provincial también ha repasado lso datos del Plan de Emprego Local (PEL) que "en sus primeros años de actividad" ha contribuido a que "más de 2.500 personas" hayan encontrado un empleo.

Así, esta iniciativa tendrá continuidad el próximo ejercicio, para el que tiene reservada una partida de 9,82 millones de euros repartidos en las líneas de apoyo a ayuntamientos, pequeñas empresas y emprendedores.

Críticas del PP



En el turno de los grupos, el diputado del PP Gonzalo Trenor ha cargado contra González Formoso, al que ha acusado de ser un alcalde y un presidente provincial "a tiempo parcial" y de haber realizado un "autoplagio absoluto" de su comparecencia en la misma comisión del pasado año.

Trenor ha asegurado que Formoso es "el presidente de la foto, el anuncio y la propaganda" que ha dejado la institución "en manos de las mareas y de 'Gelo'", en referencia al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños.

Parques de bomberos



Por su parte, la diputada de En Marea Luca Chao ha cuestionado a Formoso sobre la solicitud de gestión directa de los parques comarcales, que "parece mejor y ya se sabe que es más barata".

En su respuesta, González Formoso ha reconocido que existen "avances" al respecto y ha puesto el foco en la necesidad de afrontar un cambio en el modelo que trascienda "las ideologías". "Tenemos que tener bomberos motivados y dignamente pagados, algo que ahora no pasa", ha indicado, para luego asegurar que esto puede lograrse "con los mismos recursos" que existen actualmente.

PSOE y BNG



Además, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha aprovechado su intervención para teorizar con "las formas bastante diferentes de gobernar" que, a su juicio, presentan PSOE y PP. Respecto a ello, ha asegurado que los populares "castigan a los vecinos" que viven en "ayuntamientos no gobernados por el PP".

Por último, el parlamentario nacionalista Xosé Luis Rivas 'Mini' ha incidido en que el BNG --socio de gobierno del PSOE en la Diputación de A Coruña-- considera estas instituciones como un "anacronismo". Con todo, ha valorado medidas como el Plan Único, que "proporciona a los ayuntamientos una herramienta fundamental para su modernización".