Becas al transporte para estudiantes que cursan estudios fuera de Ondara

Por primera vez, el Ayuntamiento de Ondara ha convocado ayudas de transporte para los estudiantes que cursan estudios fuera del municipio.

Así se ha acordado en la última Junta de Gobierno Local, celebrada esta semana.

Las subvenciones de transporte van destinadas a los estudiantes de Ondara que hayan cursado estudios reglados de enseñanza no obligatoria fuera del propio municipio pertenecientes al curso 2017/2018 (estudios universitarios, de bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio y superior).

Unas becas que se podrán solicitar presentando la documentación pertinente en el Registro del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días desde la publicación de esta convocatoria en el BOP.

Los estudiantes que se acojan a dicha convocatoria pública de ayudas deberán reunir diferentes requisitos: no superar los 30 años de edad; estar empadronado en el municipio de Ondara con antigüedad mínima de 1 año; demostrar que se ha realizado íntegramente el curso 2017/2018; justificar que no hay en la localidad el correspondiente centro educativo para cursar los estudios; encontrarse los miembros de la unidad familiar o el solicitante al corriente de los pagos u obligaciones tributarias; y, por último, el nivel de renta de la unidad familiar al último año actualizado no debe superar, dividida entre el número de miembros que la integran, el importe correspondiente al IPREM anual (6.454,03 euros).

En las bases para la concesión de las ayudas se detalla que en los criterios de valoración se tendrá en cuenta si se trata de familia numerosa; familia monoparental; si se tiene alguna discapacidad; también la distancia entre el domicilio familiar y el centro de estudio, entre otras variables.

No pueden ser beneficiarios de estas ayudas aquellos que disfrutan de becas u otras ayudas al estudio para la misma finalidad.

Asimismo, las becas reguladas en estas bases son incompatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días desde la publicación de la convocatoria en el BOP. Plazo en el que se deberá hacer la solicitud y entregar toda la documentación necesaria en el Registro del Ayuntamiento de Ondara.

Las ayudas reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía de Ondara y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

Las normas reguladoras se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablero de edictos del Ayuntamiento, y en la página web oficial del Ayuntamiento de Ondara, www.ondara.org.

La financiación de estas ayudas se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 48000.326 del presupuesto del Ayuntamiento de Ondara, con una consignación máxima de 5.000 euros.

Los estudiantes universitarios, de bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior podrán solicitar la beca si realizan estudios que no puedan cursarse en Ondara.

La Instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ondara (dirigida por Mar Chesa), que examinará las solicitudes. Realizadas las comprobaciones, se elevará propuesta para que la Junta de Gobierno Local pruebe la concesión de la ayuda correspondiente, y el pago a los beneficiarios informados favorablemente, previa fiscalización del expediente por la Intervención Municipal.