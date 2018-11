¿Renovará Biosca con el Ademar?

El futuro de Nacho Biosca ocupa a la directiva del Abanca Ademar, que no esperará demasiado para realizar una oferta de renovación a uno de los porteros del momento en la Asobal. El catalán, que cumple su quinto año en el club, acaba contrato el 30 de junio y su rendimiento le convertirá en un "chollo" en el mercado. La directiva leonesa ya hizo un primer acercamiento en verano y podría aprovechar el parón de invierno para lanzar su primer oferta.

En León Deportivo, Biosca realizó una primera declaración de intenciones al respecto, asegurando que "escucharé en primer lugar al Ademar porque León es como mi segunda casa y estoy muy a gusto. Es el club donde me he formado en los últimos años y solo por respeto les oiré a ellos. Estoy tranquilo y ellos decidiran cuándo es el momento oportuno", aunque reconoció que "no puedo dejar de escuchar otras propuestas para saber en realidad lo que tengo".

Tras mostrar junto a Cupara el curso pasado una notable mejoría en sus actuaciones, ha sido esta temporada cuando Biosca ha dado el gran salto en la portería marista donde es el primer espada. Los números hablan por sí solos. Solo en la liga española es el segundo en paradas totales (90 de 219 lanzamientos) y el segundo en porcentaje de efectividad (41,10%). José Javier Hombrados (106 paradas) y Kevin Moller, del FC Barcelona, (42, 31%) le superan.