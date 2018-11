VELA: "Hacemos hincapié en la juventud para evitar que siga un camino equivocado"

Vida y Esperanza Libre de Adicciones, bajo ese nombre el 15 de noviembre de 2014 iniciaba su andadura la asociación que decidió recoger el testigo de ALIS (Asociación Linarense de Integración Social), un anterior colectivo de ayuda en la prevención y tratamiento de la adicción a las drogas. Desde entonces son muy diversas las acciones promovidas por VELA encaminadas a combatir una problemática que sigue muy presente. Así, a la atención integral de personas afectadas y sus familias, se suman iniciativas y campañas de carácter informativo, que muy especialmente se dirigen a la población más jóven. A todo ello, se suman colaboraciones con otros colectivos o las actividades que anualmente definen la celebración del aniversario, con las que esta asociación se abre a toda la ciudadanía.

Un cumpleaños que este año llega tras la reciente inauguración de su nueva sede. Un espacio que VELA venía reivindicacando y del que ya dispone en dependencias municipales ubicadas en la Plaza del Ayuntamiento.

Felipe Padilla y José Vicente Villa, miembros de la junta directiva, valoran la evolución de este colectivo.

¿Cómo es el día a día de VELA? ¿Qué actividades sirven para abrir las puertas de la asociación a la ciudadanía?

Por ejemplo, somos miembros del Consejo Local de la Mujer, participamos en las actividades enmarcadas por el propio Ayuntamiento y aportamos propuestas en materia de igualdad. Concretamente, organizamos una jornada enfocada hacia la mujer en nuestra especialidad que son las adiciones, pues hoy día el consumo está casi casi por igual en hombres que en mujeres. Tambié, organizamos actividades para celebrar nuestro aniversario o hacemos rutas como la que este año hemos hecho al Pozo de San Vicente.

¿Cómo valoran la contribución de VELA para dar cobertura en una problemática como la de las adicciones?

Si tenemos en cuenta que el tratamiento que nosotros ofrecemos es una responsabilidad propia de la Administración... pues VELA y otras asociaciones de este tipo hacen una labor importantísima en la sociedad. Si atendemos a esto, es una pena que no siempre se tengan los medios tanto materiales como económicos suficientes, pues nosotros tenemos profesionales que, aunque también son voluntarios, necesitan algún tipo de gratificación. Estamos haciendo el trabajo propio de la administración y por ello tendría que velar para que este tipo de asociaciones estuvieran un poquito mejor atendidas. con esto no quiero decir que estén desatendidas, sólo que deberían tener una mejor atención.

¿Cual es el volumen de atenciones, cuantos socios, voluntarios...cuantas personas integran la familia de VELA?

Este tipo de asociaciones, como se suele decir, son barco lleno barco vacío. Aquí la gente va y viene, aunque hay gente que se queda cuando termina el tratamiento. Nosotros atendemos a todas las personas que quieren estar y de forma gratuíta. Entre socios y no socios estaremos rondando las 100 personas.

VELA, como otros colectivos que trabajan en este ámbito, puede ser un termómetro para medir la dimensión del problema de las adicciones. ¿Cómo es en Linares?

Cuando hay problemas hay personas que tienden a evadirse con las drogas. El alcohol es la primera droga que se suele consumir, nadie empieza consumiendo cocaína, la mayoría de la gente empieza con las cervezas y el tabaco. Cuando hay una crisis, en este pueblo que sabemos todos el paro que hay, la juventud tiene muchos más ratos libres...

Apunta a la juventud, ¿es el colectivo que más preocupa?

Claro, porque tenemos que tener en cuenta que el futuro es la juventud y es donde hacemos mayor hincapié. Intentamos, a base de información, que no sigan un camino equivocado, el camino que hemos seguido otros. Muchos de nosotros, yo por ejemplo (José Vicente Villa), estoy de monitor porque tengo experiencia en estos temas. Yo he sido policonsumidor y aporto mi granito de arena explicando lo que yo he padecido.

Una demostración real de que se puede superar un trance como este...

Por supuesto que sí, yo siempre suelo decir eso: si yo le he conseguido, si yo puedo tu puedes. Es lo que suelo transmitir a la gente.