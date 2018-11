Mandiola: "Tenemos nuestras armas en casa"

El Atlético Baleares se prepara para enfrentarse a un nuevo reto después de perder su racha de cinco partidos invicto ante el Valladolid B. Este domingo los balearicos jugarán a las 12:00 horas en Son Malferit contra un equipo fuerte, el Espanyol B, que se encuentra cuarto y, por lo tanto, en zona de playoff.

Para este encuentro pueden ser bajas Marc Rovirola por molestias en la zona abdominal y Pedro Ortiz está enfermo.

El rival del domingo viene de ganar el derbi contra el Barça B y vienen con fuerzas. El entrenador Manix Mandiola ha asegurado que su punto a favor es que juegan en casa: "Es la diferencia porque la filosofía de los filiales es pareja, se hace complicado cuando pasan las jornadas porque se conjuntan. Tenemos nuestras armas en casa y esperamos seguir en buena dinámica. Ellos la mueven bien aunque sea campo pequeño pero el rival sabe que aquí es difícil y la gente apriete".

Los blanquiazules sólo han perdido un partido en casa y fue contra el Sabadell y que por la derrota ante el Valladolid, no hay que venirse abajo. "Nos habíamos acostumbrados a ganar en casa y puntuar fuera pero los rivales también juegan" ha señalado el técnico.

Además, esta mañana en la rueda de prensa se ha aprovechado para actualizar la información sobre el avance de las obras del Estadio Balear. El gerente del club, Guillermo Pisano, ha informado que el club está satisfecho por la velocidad que ha cogido la reforma: "No queremos hablar de plazos porque cuando se quiso reciclar la tribuna principal para trabajarla artesanalmente y que no perdiera el Estadi su carácter, hubo un parón. Somos cautos. Las obras van ahora a velocidad de crucero. La tribuna es grande y van saliendo complicaciones". Por otra parte, Pisano ha resaltado que el césped que se va a colocar será de última generación y de alta calidad y que en la isla no hay nada igual.