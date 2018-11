El PP pide la dimisión de Cladera por "prostituir", la palabra transparencia con ocasión de las inundaciones del Llevant

El PP ha pedido hoy la dimisión de Catalina Cladera por "prostituir", dicen, la palabra transparencia con ocasión de las inundaciones del Llevant. Los populares acusan al Govern de ocultar un informe del Servicio de Emergencias que recibió una semana antes del suceso. También han pedido la dimisión del director general de Emergencias, Pere Perelló.

La portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, asegura que ambos deben dimitir por respeto a las víctimas y por mentir. Exige al Govern que facilite este informe a lo largo de la jornada de hoy. Un documento que publica hoy "Última Hora" según el cual, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas recibió una semana antes de las inundaciones un informe de Emergencias del Govern donde se advertía de las deficiencias "graves e inadmisibles" de este departamento y de una "manifiesta carencia" de medios humanos.

Prohens se pregunta qué esconde ese documento para que el Govern no lo haya hecho público. Acusa a Cladera de esconderlo a sabiendas y de no informar de su contenido en su comparecencia en el Parlament. Pide a la presidenta ARmengol que dé explicaciones y no se esconda detrás de su consellera.