Al Dual vuelve este sábado a Murcia con su mejor versión

El rock and roll y el rockabilly más auténtico del panorama nacional e internacional tiene acento murciano y se llama Al Dual, quien este sábado, 3 de noviembre, vuelve a la ciudad de Murcia para presentar su último trabajo en la Sala REM, a partir de las 22:30 horas.

Antes de su cita con el público murciano ha pasado por los estudios de la cadena SER para interpretarnos en directo uno de sus temas en el programa Hoy por hoy.

Al Dual se subirá al escenario para presentar ante sus paisanos 'The Sun Session', su último trabajo editado que incluye cuatro cortes frenéticos: What A Trip We Lived, Let´s Toast For The Good Times, Whiskey A Go Go y But I Got The Girl.

Este nuevo trabajo fue grabado el 9 de febrero de este año y consta de cuatro cortes grabados con consola analógica Ampex, microfonía RCA y magnetofón de cinta abierta 24 pulgadas.

'The Sun Session' fue registrado por el ingeniero de grabación Ples Hampton en Sun Records (Tennessee-EE. UU.), mezclado por el ingeniero Pablo Pulido en Estudio Uno (Madrid) y masterizado por el productor e ingeniero Cherry Casino en Lightning Recorders Vintage Analog Studio (Berlin, Alemania). Este nuevo trabajo ha sido editado y distribuido para el sello El Toro Records.

En el proceso de artwork final y cartelería ha participado el artista y fotógrafo Antonio Alay y el fotógrafo estadounidense Mike Kerr.

En estos momentos el que ha sido considerado como mejor solista de rockabilly del mundo, tras atesorar el premio al Mejor Solista Masculino Internacional en los célebres Ameripolitan Music Awards, celebrado en Graceland, Memphis, está trabajando en la edición del que será su siguiente trabajo discográfico.

Será un LP que el mes pasado fue grabado en los prestigiosos estudios Lightning Recorders (Berlin) de la mano del productor Cherry Casino.