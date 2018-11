El UCAM Murcia CB necesita su esencia Champions para la Liga

Resulta complicado analizar las razones, son varias, por las que el UCAM Murcia CB tiene dos caras cuando se trata de jugar un partido de baloncesto. Una, la buena, cuando afronta un partido de Basketball Champions League, y otra, que no es la mejor precisamente, cuando se tiene que enfrentar a un partido de la Liga Endesa. La camiseta que se ve sobre la pista es la misma, pero la imagen en según qué competición no, y eso que incluso en la tercera competición europea hay menos jugadores para las rotaciones. Sea como fuere, está claro que Javier Juárez necesita la mejor versión de su equipo para cogerle el pulso a la competición doméstica antes de que sea tarde y pierda todos los trenes del mundo.

El conjunto murciano se medirá este sábado, en su Palacio de los Deportes (18:00 horas) a un recién ascendido, el Cafés Candelas Breogán, un club que no disfrutaba de la máxima categoría nacional desde que en la temporada 94-95 la perdiera al quedar último en la clasificación. No hay favorito claro, pero sí una evidencia: si el UCAM Murcia repite actuaciones pasadas en la liga convencional, no podrá sacar el partido, y si por el contrario es capaz de crecer desde la defensa y la responsabilidad ofensiva, a la vez que la intensidad en el rebote recae en todos y no solo en unos pocos, entonces los gallegos lo van a tener imposible y se les hará un partido muy largo. Mimbres hay, afición también, así que solo falta que la puesta en escena sea la mejor o la más apropiada. Para este choque no hay más bajas que las ya sabidas de Alberto, Todorovic y Antelo.

El rival ya ha ganado dos partidos esta temporada, y aunque ha cosechado las mismas derrotas que su rival de este sábado, ya lleva mejor balance. Tras perder en las tres primeras jornadas, se impuso al Movistar Estudiantes (86-79), perdió en Burgos y se hizo con el derbi en la pasada jornada al derrotar al Monbus Obradoiro (69-56). En el este último choque sacó a relucir todo su repertorio defensivo y la jugada no le pudo salir mejor al conjunto de Natxo Lezkano, eso sí, perdió a Tarence Kinsey (veterano escolta estadounidense) por lesión y no estará en Murcia.

El conjunto gallego tiene sus mejores virtudes en la defensa, cuando funciona como equipo y sobre todo el rebote, siendo el gigante jamaicano Jerome Jordan, el fornido ucraniano Volodymyr Gerun y el joven finlandés Emir Sulejmanovic sus máximos exponentes. Estos son los hombres grandes de la plantilla, y a su vez los mejores anotadores junto al pequeño escolta italiano Lucio Redivo y al base serbio Aleksandar Cvetkovic (exjugador de Valencia Basket, ICL Manresa y Movistar Estudiantes). En el lanzamiento de tres puntos sus especialistas son Cvetkovic y el incombustible Servi Vidal, la campaña pasada en el Joventut. El cuadro gallego tiene su mayor potencial en el juego interior, donde cuenta con dos jugadores de 2,15.