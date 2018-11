No primeiro partido da tarde, o equipo masculino non estivo afinado, e viuse sobrepasado en todo o momento polo equipo local. Cun primeiro tempo igualado aínda que xa con ventaxe no marcador para o Estrela, o segundo tempo acabou por romper o encontro gracias o acerto nas contras e oa baixón físico nas filas ourensáns, que desta vez estiveron acertados e non conseguiron marcar ningún tanto. Unha derrota dura contra un dos favoritos, a levarse o título ligueiro.

En canto ao cadro feminino, que chegou con numerosas baixas ao encontro, competiu e mantivo un encontro máis igualado, aínda que foi Estrela Vermella que dende o primeiro minuto, e con moito acerto cara a portería ourensá, quen impuxo o ritmo e mantivo as distancias no marcador. Unha derrota no primeiro partido de liga, pero que serve para tomarlle a medida á competición, agardando recuperar xogadoras para oas vindeiros choques.

A fin de semana que vén descansan ambos equipos, e retoman a competición na casa, contra Turonia de Gondomar, o domingo 18 de noviembre.